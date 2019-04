Fernández Díaz asegura que no pondrá "problemas" si el PP retira su candidatura

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha subrayado este miércoles que está a disposición del Grupo Popular en el Congreso y que, por tanto, no va a poner "problemas" si finalmente decide apartarle la candidatura a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores porque, al fin y al cabo, ha dicho, él no había pedido "nada".

Fernández Díaz ha sido abordado por los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja minutos después de que la citada comisión parlamentaria decidiera aplazar, a petición del PP, la designación de su presidente, puesto para el que los 'populares' habían propuesto a Fernández Díaz, un candidato cuestionado por toda la oposición.

El exministro, que no ha acudido este miércoles a la Comisión de Asuntos Exteriores, ha achacado esa decisión a que en su grupo no está dispuesto a presentar un candidato distinto pero, en todo caso, ha insistido en que no quiere hacer de esto una cuestión "personal" ni crear un "problema" al PP.

Fernández Díaz ha tachado de "impresentable" la actitud del PSOE porque a su juicio, un partido que dice tener "sentido de Estado" que "no es capaz" de "cumplir lo pactado" es un partido que tiene un problema "serio".

El PP había solicitado esta mañana ese aplazamiento para que el PSOE "reflexione" y vuelva al acuerdo inicial de reparto de las presidencias de las comisiones acordado al inicio de la legislatura.

Tanto el PSOE como Ciudadanos habían anunciado que votarían en blanco la candidatura de Fernández Díaz, aunque tampoco apoyarían el candidato alternativo que había planteado Unidos Podemos, su portavoz de Exteriores, Pablo Bustinduy.

Esta situación no impediría que el exministro fuera presidente. El presidente en funciones de la comisión, Eduardo Madina, ha emplazado a los grupos a una futura reunión de la mesa y portavoces para fijar una nueva convocatoria para la elección de su presidente.

Desde el PP, José Ramón García, ha recordado que los pactos son "para cumplirlos" y ha lamentado que el PSOE haya sucumbido a las "presiones populistas" de Unidos Podemos pese al perjuicio que causa al Congreso.