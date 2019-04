Hernando: "Los de las encuestas tienen obsesión con el PSOE y nos han perjudicado dando por hecho el 'sorpasso'"

Horas antes de la reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, Hernando considera que van a escuchar a Rajoy porque quieren saber cómo están las negociaciones con otras fuerzas políticas "que no son alternativa al PP". "Nosotros somos alternativa al PP y ni vamos a formar una gran coalición con el PP ni vamos a apoyar un Gobierno de Mariano Rajoy".

Hernando cree que si Rajoy gobierna con la abstención de todos se formará un Gobierno inestable donde será muy difícil llegar a acuerdos ya que "tomar decisiones en minoría es muy complicado". Hernando mantiene que Rajoy tiene que ser capaz de formar Gobierno. "Que dé clases de catalán por las noches para formar Gobierno", señala.

Incide en que sería muy complicado llegar a acuerdos con un Gobierno en minoría pero aún así el PSOE no apoyará la investidura de Rajoy, aunque cree que sería un desastre que hubiera unas terceras elecciones.

Sobre las palabras de Felipe González en las que animaba a los militantes a apoyar a Rajoy para evitar unos terceros comicios, asegura que no está de acuerdo. "Dijimos que no apoyaríamos a Rajoy y si cambiamos de posición perderíamos la credibilidad y la confianza. Los electores socialistas no quieren que el PSOE facilite el gobierno del PP", señala.

Hernando no se cree la encuesta del diario El País que asegura que la mayoría de votantes del PSOE preferiría un pacto con Rajoy a unas terceras elecciones. "Los de las encuestas deberían pasar a un discreto segundo plano, han fallado estrepitosamente. Daban por hecho el sorpasso, tienen obsesión con el PSOE y les han perjudicado", destaca.