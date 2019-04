Antonio Carmona: "Un Congreso 'express' me parece una falta de respeto, es un error del secretario general"

Antonio Miguel Carmona, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el PSM, ha tratado distintos temas que conciernen al Partido Socialista tras la debacle de las elecciones del 25-S. En una entrevista en Espejo Público, el socialista ha criticado la decisión de convocar un Congreso en su partido, las palabras de su homólogo catalán, Miquel Iceta, y a Podemos.

"En el Partido Socialista no necesitamos un Congreso 'express', sino uno de reconstrucción. Espero que el Comité Federal eche para atrás una propuesta del Secretario General que me parece un error", ha asegurado Carmona.

"Es una falta de respeto a la militancia. No podemos hacer escoger a los militantes deprisa y corriendo. Necesitamos tranquilidad y solucionar lo que está pasando en España", ha añadido.

El líder socialista también le ha dedicado palabras a Miquel Iceta. "No me gustó su intervención. No concibo al Secretario General como un salvador", ha apuntado.

Por otra parte, ha rechazado la posibilidad de formar un 'gobierno de izquierdas' que considera inexistente. "Decir que hay una mayoría de izquierdas en el Congreso es una falacia, no sumamos lo suficiente". Además ha añadido que quien asegure lo contrario "es un mentiroso".

Por último, en relación a los últimos movimientos de Podemos en Castilla La Mancha o Ferrol, Carmona ha mostrado su sorpresa asegurando que "es una barbaridad" y "una inconsciencia propia de un loco". "Están regalándole gobiernos a la derecha", ha concluido.