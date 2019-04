Anna Gabriel: "Me satisfaría la idea de formar parte de un grupo de personas que decidan tener hijos en común"

La diputada de la formación antisistema en Cataluña cree que debería haber grupos "con hijos en común". Que la figura del padre o de la madre no esté tan "individualizada" y que así el modelo familiar no estaría centrado en un núcleo tan pequeño como tenemos aquí en la familia nuclear, asegura.

"Me satisfaría la idea de formar parte de un grupo de personas que decidan tener hijos e hijas en común. Como muchas otras culturas en el mundo, donde la idea es que quien educa es la tribu", afirmó la diputada a una emisora de radio catalana.

La parlamentaria de la CUP indica que dentro de su modelo "no tienes ese sentimiento de pertenencia del hijo que has tenido a nivel biológico, sino que son tan hijos tuyos los que has parido tú como el resto".

"Me parece que (la familia de hoy en día) tiende a convertir la gente que tiene hijos en muy conservadora porque como quieres lo mejor para los tuyos y los tuyos son muy pocos, se entra en una lógica a veces perversa".