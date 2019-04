Ángel Sastre, uno de los periodistas liberados en Siria: "Estoy deseando volver a narrar lo que pasa en el mundo"

Primera entrevista de uno de los tres periodistas secuestrados en Siria tras aterrizar en España este domingo. Ángel Sastre ha narrado para el diario 'La Razón', en el que trabajaba como corresponsal, cómo han sido los diez meses de cautiverio.

"He sentido que he fallado a mis seres queridos"

Asegura que "en estos diez meses, hemos sentido que no estábamos abandonados allí dentro. Nos han tenido siempre presentes". Entre sus principales preocupaciones, su familia: "He sentido culpa, que he fallado a mis seres queridos, pero no me han reprochado nada" y confiesa que uno de los momentos que más feliz le hacía este domingo fue ver de nuevo a su madre.

A la pregunta de cómo ha logrado ocupar el tiempo en estos meses y no perder nunca la esperanza responde: "Hice todo lo posible para mantenerme mentalmente fuerte". "Intentaba escribir para no sentir que perdía el tiempo. Estoy deseando volver a las teclas, a cubrir, a narrar lo que pasa en el mundo".

"Tengo una deuda que cumplir con mi familia"

Sastre también ha hablado para Onda Cero, donde ha explicado sus sensaciones después de regresar a casa y reencontrarse con su familia tras 10 meses de secuestro.

"Estoy en una nube y tengo una deuda que cumplir con mi familia", ha asegurado.