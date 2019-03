Levy: "Es importante que también las webs de los ayuntamientos de toda España estén en español"

A tres semanas del Congreso Nacional del Partido Popular, Andrea Levy, vicesecretaria y encargada de la ponencia sobre 'Educación, Innovación y Cultura', ha asegurado que "la educación es uno de los retos más importantes que tenemos como futuro en nuestra sociedad". "Los partidos tienen que entender que hay que lograr un gran pacto educativo", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, la vicesecretaria del PP ha apuntado que "ya no puede demorar más que las fuerzas políticas sean capaces de entender que la ley educativa no es cosa de siglas, es una cosa de padres y alumnos".

El expresidente, José María Aznar, no asistirá al congreso debido a que ya no es presidente honorario, pero no ha dudado en opinar. El lunes reapareció, por tercera vez en dos semanas, para 'alertar' de que España se desvertebra. Levy ha preferido no pronunciarse sobre sus palabras, aunque señala que "Aznar da su opinión y se debe escuchar, y hace bien al ser partícipe de la vida política".

Sobre el proceso catalán, la diputada considera que "la estrategia por parte del gobierno independentista catalán se basa en esa campaña internacional, que no deja de ser fallida". "Carles Puigdemont va a hacer una reunión que no tiene nada de institucional y en la que no le va a recibir ningún cargo", ha apuntado.

"Por mucho que gaste en publicidad, no tienen ningún apoyo internacional", señala y recalca que el proceso independentista "no es democrático, no tiene jurídicamente ningún amparo, y además internacionalmente no tienen ningún apoyo".

Después de que la Casa Blanca haya eliminado el idioma español de su página web, Levy ha apuntado que le parece igual de importante que "las páginas webs de los ayuntamientos de toda España estén en Español". Hay algunos líderes políticos que se quejaban mucho de lo de Trump pero no dicen nada cuando "en ayuntamientos de España, por ejemplo de Cataluña, no se trata esa cuestión", ha criticado.