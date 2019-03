La entrevista a Andrea Levy tras el órdago independentista, en cuatro puntos

"Los independentistas esperan que el Gobierno sobrepase la línea para hacerse las víctimas"

La vicesecretaria del PP, Andrea Levy, consider que los independentistas están esperando que el Gobierno sobrepase la línea para poderse hacer las víctimas. Asegura que los independentistas encontrarán todos los obstáculos democráticos a su propuesta tal y como muestra el hecho de que el presidente del Gobierno catalán y los consejeros estén rindiendo cuentas ante la justicia por hacer desobedecido en la convocatoria del 9-N. "Daremos una respuesta democrática dentro de la moderación, no caeremos dentro de la provocación porque ellos se van a radicalizar", mantiene Levy.





"El Gobierno tiene un plan contra el independentismo pero no lo revelaremos"

Quiere que a nadie le quepa duda que el Gobierno de España vigila todos los planes y papeles que se presentan en el Parlament y actua en el momento oportuno. No le parece que haya un aumento del independentismo después de ver un Parlament tan fraccionado tras el órdago independentista. Asegura que tienen un plan pero no serían buenos estrategas si le contaran a los independentistas lo que van a hacer. "Si lees el papel de la resolución que pretenden presentar no va a ningún lugar dentro de la democracia europea. Ellos sobreactuan dentro de su radicalización y nosotros actuaremos con la democracia y la ley".



"A cada paso de los independentistas, Rajoy ha defendido España"

En contra de los que critican la pasividad del Gobierno, Levy cree que a cada paso que han dado los independentistas Rajoy ha defendido a España. "Muchos le criticaron la reforma del TC pero puede ser la reforma que le pare los pies a los catalanes independentistas".



"El Gobierno tiene que actuar dentro de los márgenes de la Ley"

Mantiene que el Gobierno no va a responder a una resolución sólo porque los independentistas estén pensando en ella, matiza que el Gobierno responderá ante hechos. "Un Gobierno de España tiene que actuar dentro de los márgenes de la ley para tener el respeto de la Comunidad Internacional", mantiene. Asegura que el Gobierno de España ha estado solucionando la crisis económica mientras en Cataluña el Gobierno no ha dejado de meterse en líos que no llevan a ninguna parte.