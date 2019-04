Ana Pastor: "Rajoy quiere tender la mano al PSOE y confía en una gran coalición"

La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha valorado la cifra del paro de este jueves, que ha bajado en mayo de los 4 millones de desempleados por primera vez desde agosto de 2010, después de experimentar un descenso de 119.768 personas. Pastor lo valora como un dato "magnífico y estupendo". "Lo bueno es que se crea empleo, baja el número de parados y crece el número de autónomos. Cuando una persona trabaja en España crece la economía del país", destaca.

Pastor ha valorado el crecimiento de los aeropuertos españoles en un 12%, especialmente los de zonas turísticas, Madrid y Barcelona. Ha destacado el crecimiento de Renfe en un 7%. "Hemos pasado de 20 millones entre larga distancia y AVE a superar los 30".

Su cartera está peleando por llevar a cabo el Proyecto Castellana Norte. Cree que es un proyecto fundamental para mejorar Fuencarral y Begoña, adecuar Chamartín y ganar espacio verde en la ciudad, equivalente a 56 campos de fútbol. Pide a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que reflexionen porque los números no salen. "Para que haya dinero público hay que pedirlo a los impuestos de los madrileños porque si no las cuentas no salen", ha destacado.

Sobre la preparación de la campaña electoral para las próximas elecciones del 26-J asegura que el PP la está llevando a cabo con ilusión. "Pegados en a calle y explicando a los españoles que queda muchísimo trabajo para hacer".

En torno a la controversia que envuelve a las autopistas de pago en algunas zonas como Cataluña Pastor ha asegurado que las autopistas que terminan su concesión como la del Mediterráneo dentro de un par de años serán libre de peaje.

Como amiga y confidente de Mariano Rajoy ha asegurado que la intención del presidente del Gobierno en funciones es la de tender la mano al PSOE para hacer una gran coalición para España. "Cree que es bueno para España una gran coalición pero con partidos que creen en la unidad de España. Quiere seguir y hablar con los partidos constitucionalistas y formar un Gobierno de coalición".