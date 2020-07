Álvarez Cascos afirma que Montoro es "un tramposo compulsivo"

El presidente de Foro Asturias, Francisco Alvarez-Cascos, se ha referido a la polémica surgida a raíz del cambio por parte del Gobierno del dato del déficit de 2012, pasando del 6,74% publicado inicialmente al 6,98%. Según Cascos, lo ocurrido demuestra que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, es "un tramposo compulsivo".

En una entrevista en la Televisión del Principado de Asturias (TPA), Cascos ha dicho que a Montoro "le han sacado los colores" y le han dicho que "está engañando a Europa".



El expresidente del Principado ha criticado también la gestión socialista del actual Gobierno regional, especialmente de la defensa que hacen los miembros del PSOE de la tranquilidad del Ejecutivo autonómico. "De tranquilidad están llenos los cementerios", ha manifestado, señalando que a él le gustaría un Gobierno más activo que defendiera los intereses de los asturianos y de los ciudadanos que pierden sus trabajos, como los de Suzuki, los de General Dynamics (Santa Bárbara) o los mineros.



Bárcenas

Preguntado sobre su relación con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, Cascos ha acotado la relación que pudo tener en su día con él, limitándola a las actividades del PP en la época que ambos coincidieron.



"De puertas adentro de la sede he tenido una muy buena relación, yo de puertas afuera de la sede nunca he tenido relación personal con el señor Bárcenas; vamos, no he tenido ninguna actividad distinta de la de participar, cada uno en sus responsabilidades, en la actividad del partido en aquella época", ha aclarado.



"Todas las retribuciones del grupo parlamentario y del partido de Francisco Alvarez-Cascos en sus distintas responsabilidades están perfectamente acreditadas", ha zanjado.