Alonso a Gordillo: "No se puede ser a la vez Robin Hood y el sheriff de Nothingam cobrando sueldo"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso ha dicho al parlamentario de IULV-CA por Sevilla y líder nacional de CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que "no se puede ser a la vez Robin Hood y el sheriff de Nothingam cobrando sueldo".

Alonso ha asegurado que lo que quiere el alcalde de Marinaleda es "hacerse famoso" y que su actitud "contraviene cualquier modelo ético". "Este hombre lo que está buscando es una propaganda a costa de todos los demás y sobre todo a costa de la imagen de España", ha afirmado Alonso.

En este sentido, el popular ha recalcado que "todo esto se ve desde fuera y da una imagen distorsionada de lo que es España". "España es un país serio, con gente que cumple la ley, los españoles somos una sociedad madura", ha explicado.

También, Alonso ha confesado sentir "rabia" al ver a un "personaje como Sánchez Gordillo en la prensa internacional con la fantochada del asalto a un supermercado, saltándose la ley siendo un diputado en una asamblea autonómica y un alcalde".

Además, el portavoz del PP ha lamentado que Gordillo pueda considerar que ha cumplido sus objetivos "porque ha salido en todas partes, ha ocupado todas las portadas y se haya hecho muy famoso". A su juicio, ha causado "un perjuicio" a todos los españoles y particularmente a los andaluces.

"Frente a esto me parece insólito que un partido como Izquierda Unida no reaccione o reaccione apoyándole. Si un partido tiene pretensión de ser un partido serio y más cuando es un partido que tiene responsabilidades de Gobierno en Andalucía no debería mantener personajes como este tipo dentro", ha criticado el portavoz popular.

A su parecer, "no es justificable, no es una actitud seria ni propia de un partido que está en el Gobierno, porque un partido de Gobierno no puede asaltar supermercados ni apoyar el asalto a supermercados".



En este sentido, Alonso ha añadido que "Andalucía está manga por hombro" y ha explicado que "hay una coalición para ocupar el poder porque gobernar, no gobiernan mucho...".

"Los primeros meses hubo una situación de parálisis y a partir de ahí se han dedicado a hacer ruido. Griñan también se ha dedicado a hacer propaganda contra el Gobierno de la nación".



Por eso, el popular ha asegurado que mientras "Gordillo hace esa propaganda, todo el mundo se dedica a hacer ruido y nadie se dedica a trasladar seriedad, responsabilidad ni compromiso que es lo que necesita España".



El portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha criticado la coalición de Gobierno en Andalucía (IU-PSOE): "Es un matrimonio de conveniencia, han hecho una colación para gobernar contra la fuerza más votada que fue el PP". "Están juntos pero es verdad que el PSOE ha denunciado y condenado estos hechos", ha dicho Alonso.



Por último, el popular ha indicado que esta actitud "contraviene cualquier modo ético, especialmente es una situación de crisis pero siempre porque los responsables públicos tienen que dar ejemplo, cumplir la ley y hacer cumplirla".