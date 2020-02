Alfonso Alonso confirmado como candidato del PP en el País Vasco

El presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, será el candidato de la formación a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar el 5 de abril. Así lo confirmaron fuentes del PP vasco, toda vez que el lehendakari, Iñigo Urkullu, avanzó que habrá comicios autonómicos en el País Vasco en esta fecha. En la misma fecha serán las de Galicia.

Los populares del País Vasco no tenían dudas, pero la falta de un respaldo explícito por parte de la dirección nacional, habían levantado los rumores. Sobre todo cuando Alonso no tiene una relación muy estrecha con el equipo de Pablo Casado: siempre fue una persona cercana a Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora, con las elecciones ya convocadas, no habrá cambios. El presidente del partido en la País Vasco ha recibido ya la llamada de Madrid.

¿Juntos o separados?

El PP y Ciudadanos (Cs) solo disponen de 10 días para formalizar coaliciones para las elecciones vascas y gallegas, de forma que ese plazo finalizará el próximo 21 de febrero. En concreto, la ley electoral vasca señala en su artículo 49.2 que los partidos y federaciones que establezcan un pacto de coalición para concurrir conjuntamente al Parlamento vasco "deberán comunicarlo a la Junta Electoral correspondiente en los 10 días siguientes a la convocatoria". En esa comunicación deberá figurar el nombre de coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección. Un plazo similar figura para Galicia, donde la ley electoral señala que el representante de la coalición tiene que ser nombrado en los primeros 10 días.

El PP se plantea esa coalición en el caso del País Vasco, no de Galicia, donde cree que la lista del partido que encabeza Feijóo ya representa el espíritu de España Suma. Sin embargo, sí que quiere buscar un acuerdo con Cs para Euskadi. Fuentes de la dirección nacional del PP han asegurado que si se convocaban los comicios se dirigirán a la gestora para ver "cómo ir juntos" a las urnas. Los naranjas no tienen representación en este momento en el País Vasco.

Carta de Ciudadanos

La Gestora de Ciudadanos aprobó la semana pasada la propuesta de la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, de promover coaliciones para las elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña. Su idea es alcanzar acuerdos "transversarles" para aglutinar el voto "constitucionalista" frente a la "amenaza nacionalista". La dirección provisional de Cs ha dado un paso más y ha enviado una carta a los líderes del PSOE, el PP y UPyD, Pedro Sánchez, Pablo Casado y José Francisco Sigüenza, así como a los dirigentes autonómicos de estos tres partidos. Cs, que también aspira a sumar a "referentes intelectuales y sociales", se ha dirigido asimismo a organizaciones de la sociedad civil. En la misiva, la formación naranja les invita a mantener una reunión para explicarles esta propuesta que plantea ante unas "circunstancias excepcionales". Lo primero que quiere saber es si hay voluntad de explorar estas alianzas, así que de momento no ha puesto condiciones sine qua non -como que se tenga que llegar a un acuerdo en los tres territorios- y ha evitado hablar de quién podría encabezar la candidatura en cada comunidad.