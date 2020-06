El alcalde de Ourense, agredido por un individuo a las puertas del Ayuntamiento

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez (PP), ha sido agredido este jueves por la tarde por un individuo que se le acercó cuando estaba en la Plaza Mayor y le propinó una patada en el estómago. El incidente ocurrió poco antes de las siete de esta tarde, cuando este individuo se acercó al alcalde popular, le increpó y le insultó a la salida de la casa consistorial.

El propio Vázquez confirmaba este extremo en el transcurso del mitin central que tuvo lugar por la tarde en el pabellón de Os Remedios. El incidente no fue a mayores al recibir el regidor el auxilio de varios viandantes.

La formación Democracia Ourensana (DO) ha expresado en un comunicado su "repulsa total" hacia este incidente, que ha calificado como un "ataque a la democracia". "Es fundamental que no se pueda amedrentar a un político porque podría condicionar su actividad política o vocación", ha apuntado este grupo, que ha incidido que dicha agresión no está sólo dirigida a sus 16.000 votantes representados por su persona sino a "toda la ciudad" como alcalde de Ourense.