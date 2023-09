La surrealista respuesta del diputado del PSOE que ha votado por error a Feijóo

Herminio Rufino Sancho Íñiguez ha sido uno de los grandes protagonistas en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El diputado del PSOE se ha equivocado y ha dado un 'sí' a Feijóo por error. Luego la Mesa ha rectificado su voto. Al salir del hemiciclo ha sido uno de los principales objetivos de los periodistas para esclarecer lo que ha ocurrido. Sus respuestas han ido en la línea de lo acontecido, no han arrojado mucha luz.

El diputado del PSOE se ha acercado a los medios alegando: "Soy Sancho no Sánchez". Algún diputado que pasaba por detrás se reía de la situación. La Mesa pidió perdón al socialista por equivocarse al decir su apellido. Sin embargo, no existe una relación aparente entre su apellido y su 'sí' a Feijóo. No ha despejado incógnitas en sus respuestas.

"Pero usted al principio ha dicho 'sí'", le comentaban los medios. El diputado del PSOE contestaba a esa pregunta con un "Sancho sí". "Pero luego le han dicho Sánchez", insistían los periodistas. "Sancho", insistía el representante. "No, soy Sancho", volvía a repetir. "Mi apellido es Sancho en honor a mi padre y a mi familia. Yo soy Sancho", remarcaba.

"No votaría nunca a un partido que esté con Vox"

"¿Y qué quería decir con ese 'sí'?, preguntaban los profesionales. La respuesta nos deja igual, a otros quizás les descoloque incluso: "Sancho sí, no". "Como que yo soy Sancho, sí. No Sánchez. He dicho 'Sancho sí'", defendía Herminio Rufino en los pasillos del Congreso.

También, tras ser preguntado por la amnistía, el diputado socialista ha aseverado: "Yo votaré lo que tenga que votar, no tenga ninguna duda. Yo soy socialista. Yo no votaría nunca a un partido que esté con Vox", agregaba.