Albert Rivera propone reformas para crear un estatuto autonómico real y "acabar con las tribus y chiringuitos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido a "formar una mayoría constitucional inequívoca" si es presidente del Gobierno, en la que "seguramente, hay gente de izquierda, de centro y de derecha" que comparten los valores de la "España ciudadana".

Rivera ha anunciado este sábado el desarrollo de diez reformas en ámbitos como salud, educación, seguridad o en el propio funcionamiento político nacional, como la eliminación de aforamientos o la reforma del Senado, si llega a la Presidencia del Gobierno, una propuesta que se ha comprometido a asumir como "tablas de la ley para Cs, las tablas naranja".

En un acto público en la sevillana Plaza de España, donde ha clausurado la convención 'España ciudadana', Rivera ha destacado estas reformas "sin precedentes" para "revisar lo que no funciona" y alcanzar un estado autonómico real "de verdad" en vez de continuar con "un conjunto de tribus y de chiringuitos".

Tras detallar el decálogo de reformas que propone su formación para garantizar la igualdad y la unidad de España, ha advertido de que si estas no se abordan "España corre el riesgo de quebrar la igualdad y romper el consenso constitucional que -ha subrayado- nos dimos todos".

"A mí me importa lo que dicen quienes me pagan el sueldo, que son los españoles, no lo que dicen los que quieren romper España", ha enfatizado tras abogar por una "mayoría fuerte" en torno al constitucionalismo, que es -según ha dicho- lo "contrario al sanchismo".