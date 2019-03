Albert Rivera: "Para comenzar a trabajar es necesario que haya gobierno"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la ronda de contactos que ha realizado tras las elecciones del 20 de diciembre y que le ha llevado a conversar también con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En primer lugar Rivera ha querido trasladar que Ciudadanos se mantiene firme en cuanto a la postura de no apoyar la investidura de Rajoy. Asegura que su partido "no va a estar en ningún gobierno que no presida" y que estarán en "la oposición responsable".



Asegura que su partido es "garantía de cambio, de regeneración democrática, garantía de justicia social y garantías de prosperidad económica y unión para todos los españoles". Así ha querido trasladar a Rajoy que Ciudadanos quiere llevar a cabo una serie de reformas "estructurales, democráticas, económicas y sociales que permitan que se abra una nueva era política en España".

Rivera afirma que "España ha pedido que la vieja política abra paso a la nueva política" pero para ello "es necesario que haya un gobierno y que se inicie una legislatura".

En cuanto a las propuestas que Ciudadanos quiere llevar a cabo, Rivera ha afirmado que una de las medidas principales es impulsar un "pacto nacional por la educación que se escape de la lógica de partidos" y que garantice que los partidos trabajan por una futura generación.

También abogan por llevar a cabo una reforma institucional, para ello proponen suprimir el actual Senado para abrir una cámara territorial de debate. También quieren suprimir las diputaciones, "pinchar la burbuja política" y eliminar así cargos de confianza, y una reforma de la administración pública.

El líder de Ciudadanos aboga por impulsar una reforma en el ámbito de la financiación autonómica. Critica que el Partido Popular, incluso teniendo mayoría absoluta, no ha querido abordar esta reforma, y afirma que su partido quiere garantizar la igualdad en la sanidad y la educación en toda España.

Rivera apuesta también por luchar contra la corrupción, asegura que hay una serie de medidas ya se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas y quiere implantarlas a nivel nacional.

El líder de Ciudadanos confirma que ha trasladado a Rajoy "una serie de reformas urgentes", pero para llevarlas a cabo "es necesario que haya gobierno".

En cuanto a los pactos que se pueden llevar a cabo, Rivera ha pedido a Rajoy que se ponga en contacto con él si Pedro Sánchez cambia de opinión aunque de momento el líder de los socialistas "no está dispuesto a que se celebre una mesa de diálogo para que forme gobierno la lista más votada", afirma.

Rivera insiste en que están abiertos a dialogar con los partidos pero marca "una línea roja infranqueable: la unión de todos los españoles no se negocia, la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y no en los territorios y por tanto no apoyaremos ningún gobierno que pretenda romper España ni la soberanía nacional".