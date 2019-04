Aitor Esteban, sobre el techo de gasto: "Con quien está intentando pactar el PP es con el PSOE"

Aitor Esteban ha señalado que no ha habido ningún avance respecto al techo de gasto, aunque el Gobierno ya les ha ofrecido "una visión general de cómo está el panorama" y ha habido "diversos acercamientos y gestos". No obstante, no ha mostrado su posición sobre si aprobará el techo de gasto porque "con quién está intentando pactar es con el PSOE", por lo que los socialistas "tienen más datos".

El portavoz del PNV en el Congreso también ha defendido que su autonomía no tiene por qué estar en ciertos organismos debido al concierto económico, aunque ha reiterado que aprecia el cambio de tono. Además, considera que "hay una cierta voluntad" por gestos como que la vicepresidenta acudiese a la jura de cargo del lehendakari y que haya habido comunicación con Mariano Rajoy.

"El derecho no son matemáticas"

En relación al referéndum que se puede plantear en el País Vasco, Esteban ha matizado que "el derecho no son matemáticas" y que "hay determinados sentimientos mayoritarios que necesitan una respuesta" por lo que "es posible un acuerdo intermedio" en el que "no se tiene que romper España". "Si el diálogo prosperara con Euskadi", el político entiende que sería una vía de la que Cataluña podría coger ideas. También ha defendido que su partido siempre ha sido europeísta, pero "como nacionalista vasco" le gustaría que "Euskadi pudiera estar al mismo nivel que los demás".

El político vasco ha pedido, asimismo, una política penitenciaria "inteligente" y considera que es uno de los obstáculos para que ETA se disuelva. "Es posible dar pasos y aplicar los beneficios penitenciarios de otra manera sin modificar la ley", ha defendido.

En cuanto al impulso de la 'Y vasca' que anunció el ministro de Fomento en Espejo Público, Esteban ha exclamado que "ya era hora" por la importancia del eje atlántico.

El político vasco también ha valorado el viraje del Gobierno en cuanto a las reválidas y ha lamentado "el tiempo perdido y la cabezonería por no buscar consenso". Por ello, considera que esta conclusión es consecuencia de la presión ejercida y ha reiterado su opinión de que deben ser las universidades las que regulen el acceso a la enseñanza superior.