Aitor Esteban: "No apoyaremos a Rajoy ni antes ni después"

El portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, rechaza la posibilidad de apoyar al PP en ningún supuesto. Reafirma que el suyo es un partido serio donde "no se hace teatro". Califica de "desastre" los cinco años de relación de su partido con el PP y considera que el pacto con Ciudadanos les hace reafirmase en esa idea.

Así lo ha destacado Esteban en una entrevista en Espejo Público en la que ha asegurado que Rajoy no les ha hecho ningún guiño ni pedido el voto de ningún modo."No nacimos para solucionar los problemas de gobernabilidad de España traicionando nuestros principios", ataja.

Denuncia que Rajoy no respeta las competencias vascas ni reconoce que hay una mayoría social en Euskadi que se siente como nación. "Si lo hiciera podríamos hablar,pero mientras tanto, no", declara. Para Esteban la posición del PNV está muy clara y no habrá apoyo al PP "ni antes ni después".

A Esteban le parecería curioso que Pedro Sánchez les pidiera apoyos para una opción de izquierdas ya que considera que les ha empujado "a los brazos del PP".

Cree que o el PP presenta una alternativa política o estaremos abocados a celebrar terceras elecciones. Sobre Cataluña, piensa que "tiene su propia dinámica" y está en otro momento muy distinto al PNV.