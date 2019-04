Aguirre: "Financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, no ha habido nunca"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado cualquier tipo de financiación ilegal en el partido, tras el registro en el marco del caso Púnica de los despachos del exgerente de la formación durante 14 años Beltrán Gutiérrez Moliner y del empresario Javier López Madrid. "Esto es un registro a los señores que aparecen presuntamente en una agenda, y financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, no ha habido nunca", ha sostenido Aguirre en declaraciones a los medios ante la sede del PP.

La presidenta del PP de Madrid ha comparecido tras conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado cinco registros para investigar posibles pagos del empresario López Madrid al PP de Madrid, entre ellos el del despacho de su exgerente, cuyo ordenador ha sido inspeccionado. La presidenta del PP de Madrid ha defendido que no hay indicios ni está probado el extremo de una presunta financiación ilegal en la formación y ha pedido al juez la máxima celeridad en la investigación. "De ninguna manera puedo decir yo que haya tenido que ver con financiación ilegal. En absoluto. No hay indicios, ni está probado. Aquí no ha habido nada de todo eso", ha afirmado tajante.

Aguirre ha destacado que no es la primera vez que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acuden a la sede. A este respecto, ha recordado que los agentes ya pidieron en su día los correos de Francisco Granados, ex secretario general de la formación y supuesto cabecilla de la trama; y las facturas en poder del PP con las empresas relacionadas con el caso.

Aguirre ha defendido la continuidad del exgerente como empleado del partido tras preguntas de los periodistas sobre su continuidad en el PP de Madrid. Gutiérrez Moliner dejó de ser gerente del PP de Madrid en octubre de 2014, tras 14 años en el cargo, tras conocerse un informe de Bankia que revelaba que gastó 58.000 euros con una 'tarjeta black' de Caja Madrid emitida al margen de los circuitos regulares por su condición de consejero de la entidad. Abandonó el puesto después de que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo hubiese destituido como asesor municipal y tras pedir su cese el día anterior la dirección nacional del Partido Popular, de la que dependía orgánicamente.

En este sentido, Aguirre ha recalcado que Gutiérrez Moliner cesó en su puesto por las 'tarjetas black' pero mantiene su despacho y trabaja en la sede "como otros muchos funcionarios de esta casa -ha dicho-". Aguirre ha considerado que no había motivos para echar al exgerente del partido. "¿Por qué tengo que echarle? Es un funcionario del partido que está imputado, como ustedes saben, por el asunto de las tarjetas, como lo están muchos otros señores, entre otros el padre de uno que me va a interrogar en el linchamiento-comisión que va a tener lugar en la Asamblea", ha esgrimido en alusión de su comparecencia de este viernes en el parlamento madrileño.

La también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha expresado su "máximo interés" en colaborar con la Justicia para que se esclarezca lo ocurrido y los culpables "paguen por los delitos que hayan cometido". "Estoy convencida de que el juez Velasco llegará a conclusiones, y yo lo que espero es que lo haga lo antes posible, porque este asunto lleva más tiempo del que tienen que durar una instrucción", ha considerado. "Por lo tanto, no tengo más que decir. Colaboración con la Justicia, a tope. Toda la información que nos pida el juez, se la damos", ha concluido.