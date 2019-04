Ada Colau cree que el resultado de la EMA se debe "al contexto político" y considera que las responsabilidades "son compartidas"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha valorado la eliminación de la ciudad condal como candidata para acoger la Agencia Europea del Medicamento en primera ronda y que finalmente ha recaído en Ámsterdam.

En opinión de Colau "se ha hecho muy buen trabajo por parte de todos los actores, administraciones, comunidad científica y universidades". "Teníamos la mejor candidatura junto con Ámsterdam, sin embargo ni siquiera hemos llegado a ser finalistas, eso se debe evidentemente al contexto político, la incertidumbre y los momentos de tensión", considera la alcaldesa. Explica que las responsabilidades son "compartidas" y cree que "sobre todo, lo que más ha tensionado a la candidatura es la amenaza de declaración unilateral de independencia (DUI)".

"Si una agencia se mueve fruto del 'Brexit' es extraño que elija un lugar que ahora se asocia a la incertidumbre e inseguridad", ha añadido la regidora, que no obstante considera que también ha afectado en términos económicos "la respuesta tan autoritaria por parte del Estado que ha culminado con el 155, así como las cargas del 1 de octubre que generaron una imagen como si estuviéramos en una zona de conflicto".

"Esas cosas no han ayudado. Tenemos que ser conscientes de ello, pero no tenemos que lanzarnos los platos los unos a los otros, porque eso no va a resolver la situación. Tenemos que mirar hacia delante, poner en valor que se ha hecho muy buen trabajo", ha manifestado la alcaldesa en una entrevista en Espejo Público.

Por otro lado, Colau ha llamado a trabajar "de forma conjunta" y ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona tiene ahora numerosos proyectos. "Acabamos de hacer un 'smart city', en el ayuntamiento no hemos parado, estamos más activos que nunca", ha añadido.

En último lugar, Colau ha instado a "reflexionar" a todos los actores involucrados. "La polarización ha tensionado la sociedad catalana y hay que desescalar. Hay que acabar con la polarización, que se defiendan las ideas pero de forma constructiva, dialogada y sin tensionar ni polarizar a la sociedad", ha concluido.