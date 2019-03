El PP acusa a la oposición de generar confusión con la votación del aborto

Gallardón se ha reafirmado en su apoyo a la reforma de la Ley del aborto tras la votación secreta del Congreso. Su tesis es que el voto unánime de su partido demuestra que los diputados del PP apoyan la reforma de la Ley del aborto, porque estaba en su programa electoral. Pero no todos en el partido tienen esa opinión. Por ejemplo, Celia Villalobos no sólo está en contra, sino que es partidaria incluso de que el texto de la Ley nunca llegue a debatirse en el Congreso.



El PSOE vuelve a la carga en contra de la reforma de la norma. Esta vez contra el ministro Gallardón. Le compara con el ex dictador comunista de Rumanía por asegurar que con la reforma del aborto aumenta la natalidad y beneficia a la economía. La diputada socialista y el ministro siguen con los dardos, ahora tiran de literatura



Gallardón saca pecho porque ningun diputado de su partido votó en contra a pesar de ser secreto. Todavía se desconoce quienes fueron los 6 que se abstuvieron. Una de las más críticas con la reforma, Celia Villalobos asegura que ella voto lo que tenía que votar, pero eso no significa que haya unanimidad en el PP. Si no se rompió la disciplina de voto, ella cree que es porque el PSOE buscaba que traicionaran de forma fraudulenta a su grupo y que eso une mucho.

Por su parte, la diputada del PP, Carmen Rodríguez Maniega, ha acusado a los grupos de la oposición de querer generar "confusión" entre los ciudadanos con un debate sobre el aborto sembrado de "premisas falsas y conclusiones equivocadas", además de para sacarle rédito electoral de cara a las próximas elecciones europeas de mayo.

Rodríguez Maniega ha defendido así la posición del Grupo Popular, en contra de la moción, consecuencia de interpelación, presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y que suscitará nuevamente este jueves en el Congreso una votación sobre el anteproyecto de ley del aborto.

En concreto, el PP, Uniò y UPN rechazarán retirar el anteproyecto de ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, según han confirmado este miércoles sus portavoces parlamentarios.