Acebes niega ante el juez haber recibido dinero de la 'caja B' del PP

Ángel Acebes niega ante el juez haber recibido dinero de la presunta caja B del Partido Popular, tal y como señalaba el extesorero Luis Bárcenas.

El exsecretario el PP ha declarado no haber cobrado esa cantidad que figura en los papeles del extesorero y ha asegurado que no es cierto: "son rotundamente falsos y no se corresponden con la realidad".

Además de Ángel Acebes, tendrán que declarar o ya lo han hecho otras caras muy reconocibles del Partido Popular como Mariano Rajoy o José María Aznar. El exsecretario general ha negado hoy cualquier relación jerárquica con el extesorero Luis Bárcenas.

Los dos expresidentes del PP, Aznar y Rajoy, están citados a declarar por el juicio de la presunta caja B el próximo 24 de marzo.

El propio Luis Bárcenas fue quien confirmó la existencia de la caja B del Partido Popular. "Me ofrecieron manipular los papeles por 500.000 euros", aseguró el extesorero.