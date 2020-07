El abogado de Torres afirma que nunca ha ofrecido pacto alguno a la Fiscalía

Según publican varios periódicos, tanto el letrado de Torres como el de Urdangarin, imputados en la pieza sobre el Instituto Nóos que investiga el juez del caso Palma Arena, se habrían planteado ofrecer a la Fiscalía la posibilidad de admitir los delitos a cambio de una condena inferior a los dos años, lo que permitiría a sus defendidos no ingresar en prisión.

"Yo no he tenido ninguna reunión con la Fiscalía", ha afirmado González Peeters esta mañana, y ha insistido en desmentir un acercamiento por su parte al ministerio fiscal para llegar a un acuerdo. Sin embargo, el letrado no ha querido pronunciarse sobre si baraja esa posibilidad dentro de su estrategia de defensa en la pieza sobre Nóos, que investiga un supuesto desvío de dinero público a esta entidad sin ánimo de lucro cuando fue presidida por Torres y Urdangarin.

El abogado ha añadido que desconoce el motivo por el que dicha información aparece hoy publicada en los periódicos. González Peeters también ha sostenido no saber nada sobre si el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha intentado por su parte llegar a un pacto con la Fiscalía.