El abogado Pina enfada al tribunal: "Esto no es serio"

Uno de los guardias civiles que ha declarado en el juicio del procés ha explicado que intentaron ser escrupulosos con el uso de la fuerza, dentro de las circunstancias violentas que se dieron durante la consulta ilegal del 1 de octubre. En sus respuestas a uno de los abogados de la defensa de los dirigentes independentistas procesados, Jordi Pina, una y otra vez expresaba: "Se pudo alguien caer, pero no se tiró a nadie al suelo".

El abogado, no satisfecho, insistía: "Usted sabe si se puso una persona con las manos delante, para dialogar, y la fuerza actuante arremetió y cayó esta persona y continuaron la marcha sin hacer caso a esta persona?... Lo estoy viendo", decía Pina porque al parecer mientras formulaba las preguntas estaba visionando en su ordenador imágenes de los enfrentamientos el día del referéndum.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha terminado interviniendo, diciendo al abogado: "Lo que podemos hacer es que testifique usted, en lugar del testigo. esto no es serio señor Pina. Usted se comporta normalmente como un abogado serio, pero ahora no". Y ante la intención del abogado de darle explicaciones, Marchena le ha cortado: "No me dé explicaciones porque igual agravan su actitud".