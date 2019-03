El abogado de la Infanta cree que "desde un punto de vista jurídico no es posible" verla en el banquillo

El siguiente episodio en el caso Nóos pasa por el auto de apertura de juicio oral que el juez Castro tiene que dictar en los próximos días. Un auto que mantiene la incertidumbre sobre si finalmente la Infanta Cristina se sentará o no en el banquillo de los acusados.

Castro mantuvo la imputación a la hermana del Rey por delito fiscal y dejó en manos de las acusaciones la decisión de acusarla o no. Ni ministerio Fiscal ni Abogacía del Estado presentaron en sus escritos tales acusaciones aunque sí lo hizo Manos Limpias que solicita una prisión para doña Cristina de ocho años. La pelota ha vuelto así al tejado del juez instructor que debe decidir si aplica o no la conocida Doctrina Botín.

Uno de los abogados de la Infanta, Jaume Riutort, ha explicado en Espejo Público su opinión sobre los últimos acontecimientos en el caso Nóos y considera que "desde un punto de vista jurídico" que "no es posible" ver sentada a su cliente en el banquillo de los acusados. Eso sí, ha informado como anteriormente hizo Miquel Roca que "muy probablemente se va a realizar hoy el pago de la fianza" que Horrach solicita para ella, una "multa" que se sitúa alrededor de los 600.000 euros.

Preguntado sobre si cree que el cambio de parecer del juez Castro a lo largo de la instrucción sobre doña Cristina ha estado motivado por presiones, Riutort se ha mostrado precavido pero sí ha querido "describir una situación objetiva" que según sus palabras se resume de la siguiente manera: "Yo no digo que haya sido influenciado simplemente digo que el Ministerio Fiscal ha sido absolutamente coherente en su opinión desde el inicio de la instrucción y el que ha cambiado de opinión ha sido el juez instructor y lo que le digo es que tampoco hay ninguna prueba relevante que motivara ese cambio de opinión".

Riutort ha defendido la actuación de Horrach y ha lamentado que haya sido "vilipendiado a mi entender de manera injusta" y ha añadido "no acabo de enteder cómo se puede manifestar que una fiscalía que está pidiendo para Matas once años de prisión se diga que recibe órdenes directas en el sentido de no acusar". Además ha sentenciado diciendo que "si algo no puede decirse de esta fiscalía anticorrupción es que haya sido una fiscalía cobarde".

El abogado de la Infanta ha finalizado la entrevista negando con contundencia el rumor sobre un pacto con el Fiscal por el pago de la fianza de la hermana del Rey.