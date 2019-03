Anticorrupción pide exculpar a la Infanta Cristina pero le reclama 587.413 euros

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado al juez del caso Nóos, José Castro, que archive la causa respecto a la infanta Cristina por inexistencia de indicios racionales de criminalidad, aunque pide que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.

Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el fiscal, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma al 50%, y que destinaron a pagar gastos personales.

La Infanta testificará en el juicio, del mismo modo que Ana María Tejeiro, la esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, como responsable civil a título lucrativo -figura recogida en el artículo 122 del Código Penal-, al igual que otros nueve responsables civiles más, si el juez incluye esta petición de interrogatorio realizada por el fiscal en el auto de apertura de juicio oral que dictará próximamente.

En el escrito de acusación de 576 páginas que ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en la causa por el desvío de fondos públicos al instituto que presidió el marido de la Infanta, Iñaki Urdangarin, Horrach pide que se abra juicio oral contra 14 imputados y que se archive provisionalmente la causa para otros 6, entre ellos la hermana del Rey.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha pedido a Castro, que lleve a juicio a la Infanta por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de ocho años de prisión. Con su escrito de conclusiones a la instrucción del caso Nóos, en el que ejerce la acusación popular, el sindicato deja en manos de Castro la decisión de que la hermana del Rey sea juzgada junto a su esposo.

Horrach ha entregado su escrito de acusación por el caso Nóos, en el que no acusa a la infanta Cristina: "Sigo solicitando el sobreseimiento, como he repetido mil veces, no comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella", ha declarado.

Al salir del juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha declarado que sí solicita para la infanta Cristina una responsabilidad civil a título lucrativo "tanto para ella como para Ana María Tejeiro", esposa del que era socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres. "La responsabilidad civil de la infanta no tiene que ver con la responsabilidad civil de Urdangarin, una deriva del delito (Urdangarin) y la otra deriva de su participación a título lucrativo (infanta)", ha detallado el fiscal.

En el caso de Iñaki Urdangarin, "se solicitan penas ajustadas a los delitos graves que supuestamente ha cometido", ha asegurado. Sobre la extensión del escrito, Horrach ha explicado que se debe a que el caso Nóos "se trata de delitos cometidos en distintas circunscripciones" y necesitaba exponer y realizar un relato de hechos "ajustado y detallado". "No hay pactos", ha añadido Horrach sobre el hecho de que el escrito no refleja ningún acuerdo con los acusados.