El abogado de Griñán: "El Gobierno ha presionado para que hagan el paseíllo"

En declaraciones a los periodistas tras concluir la comparecencia de José Antonio Griñán ante el juez Alvaro Martín, José María Mohedano ha criticado que estas comparecencias "no tienen la finalidad de garantizar el derecho de defensa, que se está vulnerando, ni tampoco el principio de igualdad", todo ello en el marco de un caso "muy antiguo que debería ya cerrarse".

"Esto es una presión para que den el paseíllo", ha subrayado el letrado, señalando que con ello "no acusa a nadie", no obstante lo cual ha referido que recientemente estuvo en Sevilla el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, "porque no se celebraban estas declaraciones".

En este sentido, el letrado ha indicado a los periodistas que estas declaraciones "se pidieron el 25 de enero por segunda vez, pero como nadie accedía a esto, pues vino aquí y estuvo en este Juzgado y estuvo con los fiscales".

"La honestidad de Griñán es máxima"

"Lo que se trata es muy sencillo, de prolongar este caso, y llamar aquí cada vez con la disculpa de que se le ha ocurrido al fiscal una nueva pregunta, y esto va en contra del derecho de defensa", punto en el que ha recordado que la propia Fiscalía pidió que se declarara la causa de especial complejidad, de manera que la instrucción podrá prolongarse otros 18 meses, algo a lo que "nos hemos opuesto".

A su juicio, "después de cinco años esta causa hay que cerrarla porque ya se ha investigado todo lo investigable" y no debe convertirse "en un show para compensar los casos de corrupción que en otros ámbitos están saliendo en estos últimos meses".

Mohedano, que ha defendido que "la honestidad de Griñán es máxima", ha puesto de manifiesto que la declaración de su patrocinado se ha solicitado "con una finalidad extraprocesal".