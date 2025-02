Ábalos da una nueva versión del viaje de Delcy a España: estuvo en el avión, pero no recuerda con quién

El exministro de Transportes José Luis Ábalos mantiene su inocencia ante el Tribunal Supremo su inocencia. Está investigado por el 'caso Koldo' y ha ratificado su primera declaración, la voluntaria.

El magistrado ha prohibido a Ábalos salir del país, le ha retirado el pasaporte y le ha fijado la obligación de comparecer cada 15 días en la secretaría de la Sala de lo Penal del Supremo mientras permanezca investigado porque sospecha de adjudicaciones fraudulentas con contratos públicos en pandemia, de que recibió pagos como un chalet en la costa de Cádiz o un piso que su expareja disfrutó en el centro de Madrid durante años.

El juez del caso ha puesto sobre la mesa los dos pisos que, según Víctor De Aldama, alquiló para que Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el ahora ministro Ángel Víctor Torres acudieran a encuentros con "señoritas" en noviembre de 2018. Sin embargo, él asegura que no recuerda haber estado en ninguno.

El viaje de Delcy a España

El exministro Ábalos ha dado una nueva versión del viaje de Delcy Rodríguez a España. Ha sido interrogado por el chalet en Madrid, una vivienda que De Aldama afirma que alquiló para la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y su delegación. Pero Ábalos lo niega todo y asegura que nunca estuvo.

Es más, ha afirmado que no tenía ninguna reunión prevista y que, de haberse producido, se habría celebrado o en la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid o en el Ministerio de Transportes.

El juez ha querido saber quién fue al aeropuerto de Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando el avión aterrizó para despegar horas después por las sanciones europeas. Ábalos ha confirmado que estuvo en el aeródromo y que subió al avión, pero no ha desvelado con quién porque, según explica, no lo recordaba. En un momento dado, la tripulación les obligó a bajar y Rodríguez quiso ir a un hotel pero le dijeron que no, ha relatado.

Además, reconoce que no sabía que la vicepresidenta venezolana no podía pisar suelo español porque hacía tres semanas que se había reunido con su hermano sin problema.

