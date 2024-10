El DOUE ya establecía que Delcy Rodríguez no podía entrar en la UE cuando se reunió con Ábalos en Barajas

Con los mensajes que se han conocido recientemente en los que aparece el presidente del Gobierno, el polémico encuentro de Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas de Madrid vuelve a ponerse sobre la mesa por su conexión con la trama Koldo, según el informe de la Guardia Civil.

En las declaraciones que se han conocido hay dos datos importantes. Por un lado, que Sánchez reconoce, cuatro años después, que supo del viaje de Delcy Rodríguez días antes de que se produjera. Y el segundo, que Sánchez dice que el Gobierno se percató ese mismo día del viaje, de que Delcy Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

En la misma semana en la que se ha conocido que los diputados del PP votan leyes en el Congreso sin haberlas leído, ahora sabemos que el Gobierno de Sánchez no conocía las sanciones que la Unión Europea había impuesto al régimen chavista de Venezuela, a pesar de que se establecieron en 2017, bajo este epígrafe: "medidas restrictivas ante la situación en Venezuela". Además, meses después se acordó una ampliación de esas sanciones. Eso ocurrió en junio de 2018, cuando Sánchez ya era presidente del Gobierno.

En la ampliación se incluía expresamente el nombre de Delcy Rodríguez. Esa adenda se publicó tanto en el Boletín Oficial de la Unión Europea, como en el Boletín Oficial del Estado. Podría ocurrir que el presidente no estuviera al tanto de esa normativa Sánchez no habla de sí mismo en sus declaraciones. Dice que fue el Gobierno el que se percató tarde de esa normativa y, como sería adecuado, alguien del Gobierno tenía la obligación de saberlo. El presidente no ha querido añadir mucho más, a excepción de su determinación de poner freno a cualquier actitud corrupta.

El informe de la UCO

La UCO recoge en su informe acerca del exministro José Luis Ábalos un "pantallazo" de un mensaje en el que informaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, tenía intención de reunirse con él "discretamente".

Se trata de una imagen que figura en el informe que la UCO ha enviado al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional en el que solicita que se investigue a Ábalos por su "papel relevante" en la trama, un documento que recoge esa captura de pantalla que habría enviado Ábalos a su asesor Koldo García.

"Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de VENEZUELA viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", dice Ábalos al jefe del Ejecutivo, que responde: "Bien".

En la conversación con Koldo el 16 de enero de 2020, Ábalos añade sobre su mensaje a Sánchez: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas". "De esta manera, se aprecia cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy", señala el informe.

La UCO también reseña que, una vez "fallida" la visita de Rodríguez a España, se han encontrado mensajes suyos con Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama y mediador de Globalia con las autoridades venezolanas. Ella le preguntaba cómo se encontraba Ábalos y él dejaba constancia del "malestar" del presidente del Gobierno por este asunto.

