El 15-M valora la idea de formar un partido político y presentarse a las elecciones

Los colectivos ligados al movimiento 15-M están considerando muy seriamente la idea de crear un frente amplio que represente a indignados y a partidos de izquierdas para presentarse a las elecciones, siguiendo así el ejemplo del Movimiento Cinco Estrellas que lidera el cómico Beppe Grillo y que resultó ser el partido más votado en los pasados comicios legislativos italianos.

Así lo ha explicado el abogado Ramón Hernández: "La idea es impulsar las diferentes iniciativas que están saliendo para crear un frente amplio de progreso que pudiera presentarse a las elecciones con un programa básico e impulsar una transformación social, siempre subordinándose a la participación ciudadana y a la opinión del pueblo".

Además, el abogado ha explicado el cambio de opinión del movimiento sobre presentarse a las elecciones: "Hay que cambiar el sistema desde las dos vías. El que se hable de participación institucional, algo que e ser realista, no significa que no haya una persencia permanente de la ciudadanía en las luchas. Debe haber un elemento más, que no es antagónico a estar en la calle".

Democracia Real Ya tampoco descarta el partido

La Asociación Democracial Real Ya tampoco ha dicho no a la idea de formar un partido político, como dice Pablo Erlantz, su presidente: "Hay gente dentro de la asociación que cree que esa vía hay que contemplarla ya. Se está hablando de esa posibilidad. No queremos ser un partido político al uso, sólo lo haremos si podemos cambiar las cosas".