Un vocal 'fugado' en Asturias: cobra el dinero, se va a fumar y no regresa

Un hombre se da a la 'fuga' después de cobrar el dinero correspondiente por estar en una mesa electoral. Ha ocurrido en el barrio de Llaranes, en Avilés (Asturias). El hombre estaba citado en una de las mesas como vocal. Todo transcurría con normalidad. Las mesas se constituían y se procedía a comenzar la votación.

También se le ha entregado un sobre con el dinero correspondiente a las dietas por realizar estas funciones. Después de coger el dinero, el hombre ha dicho que salía un momento a la calle a fumar, cuenta 'La Nueva España', pero no ha vuelto desde entonces.

Ser partícipe de una mesa electoral queda a manos del azar. No se elige, sino que días antes se celebra un sorteo entre los censados y, si por motivos previamente justificados no se puede asistir, se debe de comunicar a la Junta Electoral. No acudir supondrá una sanción.

La Policía Local fue a buscar al hombre, según cuenta el medio citado, pero no se han obtenido noticias suyas desde entonces.

Se va a por un café y no vuelve

No es la única anécdota que ha ocurrido en estas elecciones. El suplemente ha tenido que acudir al colegio electoral porque la presidenta de la mesa se había ido a tomar un café y no había vuelto. Ha ocurrido en Inca (Mallorca) a primera hora de la mañana, sobre las 10.00 horas. Viendo que la mujer no volvía, a las 11.00 horas se ha llamado por teléfono a la mujer, pero no ha contestado y a las 11.30 horas la Policía Local de Inca ha acudido a su casa.

Sobre las 12.15 horas se ha avisado al presidente suplente para que acudiera a la mesa electoral. recoge 'Europa Press'. Este hecho no ha supuesto la interrupción de la votación en ningún momento, pero sí se ha tenido que avisar al presidente suplente. Además, la Guardia Civil se ha activado para instruir diligencias de acuerdo con el artículo 143 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que dicta lo siguiente:

"El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses".