Olvidos, lapsus y una noche de fiesta, las curiosas anécdotas que deja la mañana electoral del 28M

Hoy, 28 de mayo de 2023, España está viviendo la celebración de las elecciones autonómicas y municipales. Los colegios electorales han abierto sus puertas a las 09:00 horas para que los electores introducir sus votos en las urnas de las mesas electorales. Desde esta apertura, la jornada electoral ya ha dejado destacables anécdotas que destacan por su particularidad que quedarán para el recuerdo.

Cada año es un clásico ver imágenes llamativas, como el caso de las monjas ejerciendo su derecho a voto. Este tópico es captado por los medios de comunicación en la mayoría de jornadas electorales. No obstante, aunque este relato se repita, este año se han producido nuevos curiosos acontecimientos.

Villaroya y su velocidad electoral

El pueblo más veloz de España termina su jornada electoral en tiempo récord. El transcurso de las elecciones autonómicas y municipales en municipio riojano de Villarroya ha durado, únicamente, 29 segundos. Los siete votantes censados han ejercido su derecho a voto, batiendo en 3 su récord de 32 segundos en el año 2019.

El despiste de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha sido protagonista de otra anécdota. A las 9:25 horas, Sánchez acudió a votar en el colegio Buen Consejo de Madrid (Moncloa). El líder socialista olvidó su Documento Nacional de Identidad en la mesa electoral tras depositar su voto. También, posteriormente, Sánchez fue increpado mientras atendía a los medios de comunicación: "¡Que te vote Txapote, Pedro!"

Page y su hermano gemelo

El residente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también olvidó su DNI pero en su casa. El líder del PSOE de CLM relató su despiste ante la prensa: "Es la primera vez que hago declaraciones antes de votar. Me he dejado la cartera en el otro pantalón, me he cambiado de pantalón y me lo he dejado en el otro. Pero afortunadamente estamos al ladito". Además, García-Page también bromeó con los periodistas sobre su hermano gemelo Javier: "Estaba por llamar a mi hermano gemelo, por si acaso colaba. Pero no va a colar ni quiero que cuele, las cosas tienen que ser limpias y esto es algo que funciona realmente muy bien en España".

El olvido de Gascón: Autonómicas si, municipales no

El candidato de Unidas Podemos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, también ha acudido a votar... Sin embargo, ha votado a medias. El líder de Podemos en CML depositó su voto en la urna de elecciones autonómicas y olvidó hacer lo mismo en la de las municipales.

La suerte electoral no está de su lado

La probabilidad de que a un elector le toque acudir a la mesa electoral en su primer año votando es muy baja. Sin embargo, en el caso de dos jóvenes de 18 años ha ocurrido. En su primera vez como votantes han ejercido de Presidente y Segundo vocal en la mesa electoral. No obstante, indican como esta cita con la mesa electoral no les influyó en su salida de anoche hasta las tres de la mañana.