La respuesta de Trias tras no ser elegido alcalde de Barcelona: "Que os den a todos"

Los votos de los comunes y el Partido Popular al candidato del PSC, Jaume Collboni, han arrebatado la alcaldía a Xavier Trias, candidato de JxCat y ganador de las elecciones municipales que se celebraron el pasado mes de mayo.

Collboni ha obtenido, en votación secreta, 23 votos -diez del PSC, nueve de BComú y cuatro del PP-, frente a los 16 de Trias -once de Junts y cinco de ERC- y los dos del candidato de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido.

En su discurso, Trias, que se ha mostrado muy molesto, ha arremetido contra los comunes y el PSC , a los que ha acusado de crear "mal ambiente" y hacer un "mal favor" a la ciudad de Barcelona.

"Hoy han hecho un mal favor a la ciudad y al país. Hacen lo mismo con las mismas excusas, saben que no es verdad. Saben que cuando he sido alcalde lo he sido de todos", ha aseverado.

"A mis 76 años, yo ya lo decía: 'Si no salgo alcalde, que os den a todos", ha añadido Trias, que ha reiterado que dejará el consistorio, como ya anunció que haría si no lograba la alcaldía.

Finalmente, el candidato de JxCat ha asegurado quea alguno de los presentes les daba "vergüenza" mirarle a la cara. "Todos nos iremos a casa, pero otros con la conciencia tranquila y otros sabiendo que han hecho cosas que no tendrían que haber hecho nunca", ha sentenciado.

Juego de magia

Trias ha criticado el "juego de magia" que le ha quitado la alcaldía, y ha recordado que en 2015 se publicó que él una supuesta cuenta bancaria en Suiza, causa que quedó archivada, pero que ha asegurado que le perjudicó en su intento de revalidar la alcaldía.

También ha lamentado que en 2019 los votos del exlíder de BCN Canvi y exprimer ministro francés, Manuel Valls, sirvieron para que Maragall no fuera alcalde, aunque ganó las elecciones, y ha señalado a Collboni por este episodio.

"Fue un invento, que no es de Colau, es de Collboni. Que intentó hacer lo mismo que hoy: un juego de magia para quitar la alcaldía que merecía", ha sostenido.

El alcaldable de Junts se ha proclamado víctima de una "operación" que a su entender "no es una casualidad", ya que es "la tercera vez que pasa" y que busca impedir que Barcelona tenga un alcalde independentista.

Colau asegura que ha votado por Collboni en "una apuesta por un mal menor"

La alcaldesa saliente Ada Colau ha asegurado que han votado por la investidura del nuevo alcalde Jaume Collboni (PSC) "sin entusiasmo y en una apuesta por un mal menor", con la convicción de que "la Convergència del 3% no había de volver a gobernar la ciudad de Barcelona", con Xavier Trias.

Es la segunda vez consecutiva que consigue la alcaldía la segunda fuerza en las elecciones, después de que en 2019 los votos de la lista del ex primer ministro francés Manuel Valls, sumados a los de BComú y el PSC, dieran la alcaldía a Ada Colau, en detrimento del candidato de ERC, Ernest Maragall, que había sido el más votado.