Un diputado de Podemos pide a Bildu que retire las candidaturas de los etarras "condenados por delitos de sangre"

El diputado de Unidas Podemos por Vizcaya, Roberto Uriarte, se ha pronunciado después de ver las listas del partido EH Bildu para las elecciones del 28 de mayo, en las que se incluyen la candidatura de 44 condenados de ETA.

Pide a Bildu que retire de las listas electorales los nombres de las personas condenadas de ETA para evitar "un daño añadido a las víctimas".

"Hacemos un llamamiento a Bildu a que retire de las candidaturas a aquellas personas que han sido condenadas por delitos de sangre para ayudar a cicatrizar y evitar un daño añadido a las víctimas", comenta Uriarte. En las listas hay siete personas que han sido condenadas por asesinato.

Además, cree que los partidos políticos deben de actuar con "responsabilidad" y hacer todo lo posible para que se "cierren las heridas" en un país "el que se ha sufrido tanto como consecuencia de la violencia política".

"No conseguimos entender qué es lo que aporta que en las listas electorales se presente a personas que han sido condenadas por participar en asesinatos, como ha sucedido en este caso", comenta el diputado de la formación 'morada'. "No entendemos que esto aporte al cierre de las heridas; creemos que no aporta nada y que lo único que hace es revictimizar a las víctimas y generar un sufrimiento que no es necesario y no aporta nada", añade.

Desde Podemos Euskadi también califican de "lamentable" que Bildu incluya a siete condenados por asesinatos de ETA en sus listas. "Se trata de un grave y lamentable hecho que supone una falta de respeto y empatía para con las víctimas, sus familias y la ciudadanía en general", informa un comunicado del partido.

Tanto el diputado de Podemos como la misma formación en Euskadi se han referido a las víctimas de ETA al hablar de las listas electorales de EH Bildu. "Una sociedad no puede cerrar sus cicatrices mientras se falta a la sensibilidad de las víctimas de ETA", sentenciaba el comunicado de Podemos Euskadi recogido por 'Europa Press'.

Oposición y PSOE se pronuncian sobre las listas de Bildu

El foco de atención sobre las listas de Bildu para las elecciones municipales y autonómicas se puso después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, acusara a Sánchez de tener como socios a Bildu, un partido con 44 etarras en sus listas: "Estos son sus socios, este es el cartel electoral con el que se presenta el PSOE" el próximo 28 de mayo.

La oposición ha cargado contra los socialistas por su cercanía con Bildu y el PSOE ha roto su silencio asegurando que esas candidaturas "reabren injustamente el dolor de las víctimas".

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reconocido que no les gustan las listas: "Son unas listas que no nos gustan, unas listas que además reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas.

Tampoco al Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, le ha gustado la presencia de etarras en las listas electorales de Bildu en el País Vasco y en Navarra.