Arnaldo Otegi arremete contra el PSOE: "Creen que la gente es boba"

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha pronunciado tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. El partido vasco, mejoró sus resultados alcanzando un gran número de votos entre los ciudadanos del País Vasco y Navarra, y alcanzó la mejor cifra de su historia. Arnaldo Otegi ha atacado al Partido Socialista, con el que han sido socios durante los últimos años, tras el amago del partido de Pedro Sánchez de no pactar con ellos, por ejemplo, en Navarra. "¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba?, pero si llevamos cuatro años en el ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos", ha afirmado el líder de Bildu.

"No es creíble"

"Tú no le puedes decir a la gente, yo llevo cuatro años aprobando los presupuestos con EH Bildu, llevo haciendo acuerdos con EH Bildu, pero ahora no me gusta Bildu, porque no es creíble", ha comentado Arnaldo Otegi, haciendo alusión a un supuesto cambio de estrategia del PSOE tras los malos resultados de las elecciones.

Los mejores resultados de la historia de Bildu

El pasado 28M salieron como el partido político más votado en el País Vasco, con un 27% de los votos (alrededor de 370.000 votos). En Vitoria, se han alzado como primera fuerza más votada desbancando al PNV a la segunda posición , y a nivel global, el partido independentista vasco ha superado en 44.000 papeletas a la segunda fuerza más votada, el PNV. Todo ello ha supuesto que adquieran un gran protagonismo en Navarra y País Vasco en comparación con las últimas elecciones.

¿Gobernarán los dos representantes con delitos de sangre?

De los 44 expresos de ETA, 12 de ellos serán concejales, y de los 7 con delitos de sangre, han obtenido representación dos de ellos. Tras la promesa previa a las elecciones, en la que afirmaron que si eran seleccionados no recogerían las actas municipales, lo que se preguntan los ciudadanos es que es lo que harán durante los próximos días, y si recogerán las actas.