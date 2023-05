Almeida mantiene el bastón de mando en la capital tras alcanzar la mayoría absoluta

El actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se convierte en el favorito de los madrileños en las elecciones municipales de este 28 de mayo.

El candidato del PP consigue los 29 concejales que le garantizarían la mayoría absoluta para mantener el bastón de mando en la capital.

Por otro lado, la líder de Más Madrid, Rita Maestre, se queda con 12 diputados y Reyes Maroto, al frente del PSOE, con 11 representantes.

En Vox rechazan pactar con la izquierda. El candidato, Javier Ortega Smith ha alcanzado 5 diputados.

Ciudadanos pierde sus escaños

Ciudadanos se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento de la capital tras no conseguir los votos necesarios para sumar escaños. "Me conocéis desde hace casi ocho años, suelo ser bastante directa y sincera. Hoy siento enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y es una derrota sin paliativos. La realidad es la que es. Es el discurso más difícil que he tenido que dar en mi vida. He felicitado a Almeida por los resultados y al resto de fuerzas políticas", ha lamentado la cabeza de lista, Begoña Villacís.

También Podemos-IU-Alianza Verde se ha desplomado y no ha conseguido entrar en el consistorio madrileño.