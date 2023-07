María Guardiola, investida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox: "Lo fácil habría sido irme"

Las largas negociaciones con Vox han finalizado hoy teniendo como resultado la investidura de la presidenta del Partido Popular. Afirma que "El camino fácil habría sido irme". La firma del acuerdo de PP y Vox en Extremadura, supone un hecho histórico pues es la segunda vez en la historia de la democracia que el Partido Popular gobierna en la comunidad. Para ello, ha necesitado sumar a sus 28 diputados los 5 de Vox, para así gobernar en mayoría absoluta.

En las pasadas votaciones, tres de los diputados de Vox se abstuvieron, lo que inició el proceso largo y tumultuoso que afirma: "he tenido un coste personal". También ha hablado sobre las presiones desde Génova para no volver a convocar elecciones y llevar a cabo los pactos. Afirma: "he tenido las manos libres para llegar a este acuerdo". Asegura que "lo único que me mueve es el interés general" y agregó "poder ser juzgada por mi valor y no por mi género". También asegura que el cambio se ha producido por "votación popular" y "por un cambio de ciclo que ha durado demasiado y ha sumido a Extremadura en la cola de todo".

También ha declarado que "mi compromiso con igualdad y la defensa de las mujeres es inquebrantable", por lo que no dará ningún paso atrás con los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBIQ+.

Los representantes de Vox, también ha hecho declaraciones al respecto de lo ocurrido hoy. Por su parte, Ángel Pelayo Gordillo, presidente del grupo parlamentario de Vox en Extremadura, ha comentado: "el apoyo al gobierno del cambio" y "hemos apartado nuestras diferencias". Asegura, también, que cumplirán el acuerdo firmado con el PP por el bien de los extremeños y que lo harán con "lealtad".

Guardiola estrenará su mandato realizando una bajada de impuestos cogiendo como ejemplo el modelo el de Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, con el que consiguió "400.000 nuevos contribuyentes y una subida de recaudación de 1.200.000 euros más de recaudación para invertir en políticas sociales".

Este hecho, supone un cambio político en Extremadura, acabando con el gobierno del PSOE que llevaba instaurado desde el 2011, tras el anterior gobierno popular de José Antonio Monago.