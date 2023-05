Un pueblo de Salamanca protesta contra el 23J negándose a elegir los miembros de la mesa electoral: "Que lo haga el Estado"

El adelanto electoral al 23J pronunciado por Pedro Sánchez este lunes parece no haber sido recibida de buena manera por parte un ayuntamiento, que ya se ha rebelado ante esto. La celebración de comicios generales en mitad del verano se produce por primera vez en España y un pequeño pueblo de Salamanca ha anunciado la curiosa fórmula para protestar contra esta extraordinaria convocatoria electoral.

José Antonio Sánchez Gil, el alcalde en representación del Partido Popular en Tabera de Abajo (Salamanca), ha protagonizado esta protesta contra el adelanto de elecciones generales. Así, ya ha anunciado que se niega a sortear la mesa electoral de cara al 23J, una medida con la que pretende apoyar a sus aldeanos en primer lugar, pues no pretende ser él "quien le diga a los vecinos que se fastidian sus vacaciones o su puente".

"Que lo haga el Estado"

Según declaraciones del regidor comunicadas a la agencia 'EFE', el pleno del Ayuntamiento de este pequeño pueblo salmantino ya ha aprobado la negativa, que será traslada a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta Electoral Provincial por parte del secretario municipal. "Yo como Ayuntamiento tengo que hacer el sorteo y decir a quién le ha tocado, que lo haga el Estado, no queremos ser los que saquemos la papeleta", ha sentenciado.

La corporación de Tabera de Abajo está formada por cuatro concejales del PP y uno del PSOE, que deciden sobre los 110 habitantes que viven en el municipio. De todos estos, 85 son los que pueden ejercer el sufragio en las próximas elecciones del 23 de julio, en la que los mayores de 65 no pueden ser citados para formar parte de la mesa electoral. "Somos 110, los que tienen más de 65 no pueden ser convocados, tenemos que convocar a dos vocales, un presidente de mesa, y dos suplentes de cada uno", señala.

El alcalde salmantino, que lleva más de 40 años legislando en este pequeño pueblo cada vez más envejecido, ha asegurado que en caso de que cualquier municipal sea elegido para estar presente en la mesa electoral el 23J, recibe más bien un castigo, pues señala: "Es muy probable que a alguien le toque mesa y al que le toque, lo has hundido".

"Todo el Ayuntamiento queremos que quede constancia de nuestra negativa", ha denunciado Sánchez Gil, quien también desea que los pequeños pueblos se excluyan del ámbito político. "Ojalá algún día en los pueblos pequeños no tengamos el rollo político, nos intentan involucrar en eso", expone el edil.

"Ojalá algún día en los pueblos pequeños no tengamos el rollo político"

Por otro lado, cabe recordar que es una labor de las corporaciones municipales realizar el sorteo de la mesa electoral en unos comicios, algo que no ha llegado de forma oficial a Tabera de Abajo, según aclaran las Fuentes de la Junta Electoral Provincial de Salamanca.

A pesar de mostrarse sólido en su protesta, reconoce la complicación de que sea una realidad durante el gran día electoral que se ubica en mitad del verano este 2023. "Si nos dicen que es de cárcel si no convocamos, si me amenazan, pues tendré que ir, pero con toda mi queja", añade. "Nosotros ya nos negamos cuando Mariano Rajoy iba a convocar en Navidad. Vamos a poner cabeza, en la segunda quincena de julio mucha gente suele estar de vacaciones, y el que no está sueña con el puente de Santiago. Aquí en Castilla nos viene la ola africana de calor a lo bestia y lo que queremos es irnos al norte", concluye Sánchez Gil.