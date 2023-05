Pedro Sánchez, sobre por qué ha adelantado las elecciones: "Tomé la decisión con mi conciencia"

Pedro Sánchez ha querido explicar a los suyos qué le ha llevado a tomar la decisión de adelantar las elecciones generales al próximo 23J. "Cuando comparecí el pasado lunes expliqué que había tomado la decisión a la vista de los resultados del 28M. El sentido del voto trasladaba un mensaje que iba mucho más allá del espacio local. El resultado supuso un serio retroceso institucional para el PSOE. La primera consecuencia será que magníficos presidentes autonómicos y alcaldes socialistas se van a ver desplazados a pesar de que muchos han visto incrementado su apoyo. Yo no podía desentenderme de su suerte, no podía continuar como si no hubiera ocurrido nada" ha dicho para añadir después: "Falta lo más importante, tomé la decisión con mi conciencia".