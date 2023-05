¿Cuándo se sorteará el 'Gordo' del 23J para designar a los miembros de las mesas electorales?

El 'Gordo' de la Navidad se adelanta este año a verano tras el anuncio del adelanto electoral que hizo Pedro Sánchez menos de 24 horas después de conocer los resultados del 28M. La peculiaridad de este sorteo es que a diferencia del de la Lotería pocas o casi nadie quiere ser el afortunado. Hablamos cómo no del sorteo que sacará los nombres de los miembros de las mesas electorales el próximo 23 de julio.

No acudir el día de unas elecciones si has sido nombrado presidente o vocal de una mesa acarrear "una pena de prisión de 3 meses a un año o multa de 6 a 24 meses" así que más nos vale saber las opciones qué tenemos y cuándo podremos estar liberados de dicha obligación. La primera pregunta que nos surge al respecto es ¿en qué fecha se sabe si me ha tocado o no? Pues bien, el sorteo para designar tanto a los presidentes de mesa como a los vocales y a los suplentes será del 24 al 28 de junio y ojo a este dato porque más de medio millón de personas, entre titulares y suplentes, resultarán ganadores del 'Gordo'.

El adelanto de las elecciones hace que los españoles volvamos a estar convocados de nuevo a las urnas solo 55 días después de haber votado en las elecciones municipales y autonómicas y en plenas vacaciones de verano por lo que muchos ciudadanos temen que su obligación con la fiesta de la democracia les pille fuera de su localidad descansando, en la playa o haciendo lo que les dé la real gana.

¿Cuándo lo sabré? La JEC ha informado ya de que el sorteo para designar los miembros de Mesa electoral se celebrará del 24 al 28 de junio en todos los ayuntamientos de España y la notificación por parte de la administración electoral se les entregará en mano a los "agraciados" en un plazo de 3 días a partir del sorteo.

Millones de ciudadanos en el bombo

En el bombo de esta lotería entran muchos millones de ciudadanos y según los datos de las últimas elecciones generales de 2019 e incluso de las municipales del pasado 28 de mayo, al menos 530.000 resultaran designados. Claro que no todos son titulares, de ellos, unos 180.000 serán "números uno", y alrededor de 360.000 "suplentes", lo que aumenta la tensión al estar en banquillo y no saber si serás llamado al campo de juego. Hay que saber que por cada persona que conforma una mesa electoral se designan dos suplentes. En total se constituyen unas 60.500 mesas electorales.

¿Hay forma de no entrar en el bombo? Sí, hay excepciones justificadas pero son bastante concretas y la mayoría no podrá acogerse a ellas:

Ser mayor de 65 años y menor de 70

Situación de discapacidad

Condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez

Incapacidad temporal para el trabajo acreditada mediante la correspondiente baja médica

Gestación a partir de los 6 meses de embarazo y el período correspondiente de descanso maternal sea subsidiado o no por la Seguridad Social

Internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos

Haber formado parte de una Mesa electoral con anterioridad, al menos en 3 ocasiones en los últimos 10 años

Las víctima de un delito, declarado o presunto, por el que se haya dictado una resolución judicial que permanezca en vigor, en la que se imponga una pena o medida cautelar de prohibición de aproximación si el condenado forma parte de ese censo electoral

El cuidado directo y continuo, por razones de guarda legal, de menores de 8 años o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial

Pueden excusarse de la participación en las mesas electorales por razones profesionales quienes durante el día de la votación deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, a los Juzgados y a las Administraciones Públicas que tengan encomendadas funciones electorales, o en la misma línea directores de medios de comunicación y jefes de los servicios informativos que deban cubrir la jornada. Profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación, que estén previstos con anterioridad a la convocatoria electoral, cuando el interesado no pueda ser sustituido y la no participación del mismo obligue a suspender el acontecimiento

La ley también ofrece la posibilidad de alegar impedimentos ante la Junta Electoral de Zona. Para ello los electores tienen de plazo 7 días desde la notificación del premio. A muchos les correrá el calendario a la primera quincena de julio, ya sea para reclamar como para conocer la resolución que se publicará 5 días después de haber presentado la alegación.

¿Cuánto dinero te llevas con el 'Gordo'?

El premio para quienes finalmente conformen una de las mesas electorales del 23J será de al menos 70 euros, 5 euros más que en los comicios de 2019. Además estarán cubiertos por la protección del Sistema de la Seguridad Social frente a cualquier contingencia o situación que pudiera derivarse de su participación en las elecciones y entre sus funciones estarán las de comprobar el material electoral las papeletas, que estén cerradas las urnas y deberán rellenar las actas, además de estar presentes en el recuento de votos.