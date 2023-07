Pedro Sánchez, satisfecho con el 'cara a cara': "La sociedad española va a decir 'no' al retroceso de PP y Vox"

El debate 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo -que se ofreció en Atresmedia la noche del pasado lunes-, está generando muchas opiniones distintas, y los propios candidatos también han querido valorar el encuentro.

En el caso de Pedro Sánchez, el presidente se ha declarado satisfecho con el resultado del 'cara a cara'. En sus declaraciones a la llegada de la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania), Sánchez ha afirmado que el debate sirvió para aclarar "muchas cosas" y que queda "meridianamente claro" que el PSOE tiene un proyecto de futuro frente a un Feijóo que carece de él.

Además, denunció a Feijóo al asegurar que la ausencia "absoluta" de proyecto político del PP es la que llevó a su líder a plantear un debate con una "montaña de mentiras" y con un uso "descarnado" del terrorismo de ETA.

Sánchez no entiende el uso del terrorismo etarra, puesto que afirma que se trata una violencia que "desapareció afortunadamente, porque lo venció la democracia española hace 11 años".

El líder del Ejecutivo ha indicado que durante el 'cara a cara' él sí ofreció propuestas y un balance de los últimos cuatro años del Gobierno de coalición, poniendo como ejemplo sus intervenciones sobre pensiones, mercado laboral o derechos de mujeres y el colectivo LGTBI.

"España se juega más que una alternancia en el gobierno"

También ha defendido que plantó cara a las "falsedades" de Feijóo y que, durante el debate, quedo demostrada la "inquietante táctica" del PP de "abrazarse a Santiago Abascal y a Vox".

El líder del PSOE insiste en que España se juega más que una alternancia en el gobierno el próximo 23 de julio, puesto que PP y Vox plantean un "túnel tenebroso en el tiempo" y un "retroceso" con respecto a la línea que marcan los socialistas.

Aún así, está satisfecho con su papel en el debate y confía en los resultados de los próximos comicios: "Estoy confiado en el resultado electoral y creo que la sociedad española va a seguir apostando por el avance y va a decir 'no' al retroceso del PP y Vox".

Feijóo asegura que se lo pasó "muy bien"

Por su parte, el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, asegura que se lo ha pasado "muy bien" y que ha sido una ocasión para que los españoles le conozcan "un poco más". Además, cuenta que este ha sido el primer debate que ha podido hacer con Sánchez de forma "equilibrada", puesto que los debate en el Senado tienen otros tiempos para cada uno. "Yo le he visto quizás un poco tenso y, en mi opinión, a veces me interrumpía mucho, no sé si la sensación de él es la contraria", explica el líder del Partido Popular.