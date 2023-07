Pedro Sánchez, tras su negativa a reunirse por ahora con Feijóo: "Vamos a trabajar para lograr una investidura"

El próximo presidente de España está en el aire. Las elecciones generales no despejaron las dudas e incógnitas de quién entraría en Moncloa: si el 'popular' Feijóo o el socialista Sánchez.

Un resultado electoral en el que ningún partido político obtuvo la mayoría absoluta, por lo que es necesario buscar apoyos para la investidura. Una victoria 'agridulce' para Feijóo, que pese a ganar las elecciones, no le cuadraban los números y una 'victoriosa' derrota para Sánchez, candidato socialista al que sí le cuadraban los números tras quedar segundo en los comicios.

Desde el Partido Popular (PP) insisten en que Alberto Núñez Feijóo no descarta presentarse a la investidura por ser el más votado tras el 23J, a pesar del 'portazo' del PNV. Por otro lado, Pedro Sánchez, aspira a seguir en el Gobierno y para ello necesitará los apoyos de varias formaciones políticas y el 'sí' de Junts después del recuento del voto CERA que le hizo perder un escaño a favor del PP.

El PP, que aseguró que hablaría con todos los líderes políticos tras el 23J, envió una carta al candidato del PSOE para mantener una reunión esta semana, un encuentro que Pedro Sánchez ha rechazado hasta la constitución de las Cortes.

Sánchez trabajará por una investidura para seguir "avanzando"

Pedro Sánchez está convencido de que existe "una amplia mayoría social" para seguir "avanzando". Así lo ha reflejado en un tuit que ha publicado este mismo lunes, después de que rechazara la petición de Feijóo.

"Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes: trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando. Gracias a todos y todas por vuestro apoyo", reza el mensaje de Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter.

Unas palabras con las que busca traducir esa "mayoría social" en una mayoría "parlamentaria en el Congreso" y que trabajará para conseguirlo. Junts, uno de los partidos necesarios para Sánchez, parece que no se lo pondrá fácil al exigir autodeterminación y amnistía en Cataluña y desde el PSOE aseguran que todo se negociará "dentro de la Constitución".

"La legislatura pasada estuvo marcada por las adversidades derivadas de la pandemia, de la guerra en Ucrania (...) le hicimos frente y movilizamos cielo y tierra para proteger empleo, empresas, salarios y pensiones", explica. "Se abre ahora un horizonte diferente porque es el momento de consolidar el crecimiento económico, de reindustrializar España con los fondos europeos, es el momento de crear más y mejores empleos hasta alcanzar el umbral del pleno empleo, de reforzar el Estado de Bienestar....", añade en el vídeo.

Cruce de cartas entre el PP y el PSOE

El presidente en funciones Pedro Sánchez recibía una carta firmada por Alberto Núñez Feijóo. La misiva se enviaba después del escrutinio general del voto de españoles residentes en el extranjero donde el PP arrebataba al PSOE un escaño: 137 escaños para el Partido Popular y 121 escaños para el PSOE. Sin embargo, los socialistas piden la revisión de los 30.000 votos nulos en Madrid tras el recuento del voto CERA. Una petición que la Junta Electoral Madrid ha rechazado y ha emplazado a la Junta Electoral Central.

Núñez Feijóo proponía a Sánchez mantener una reunión la próxima semana para dialogar y evitar un "bloqueo" y la "ingobernabilidad" de España y apunta a que el país "no se merece una situación ingobernable" ni el bloqueo institucional "en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea".

"Por eso, como candidato con mayor respaldo ciudadano (...) te expreso mi deseo de mantener una reunión a lo largo de esta semana para tratar de los asuntos que he esbozado, para conocer tus posiciones y poderte detallar las mías en la responsabilidad que acompaña al candidato de la fuerza política ganadora", finaliza.

El líder del Partido Socialista Obrero Español respondía 'no' a la propuesta del candidato del PP con otra carta. El socialista no acepta así el encuentro con la lista más votada, o al menos, no de momento, ya que le emplaza a hablar "después de la constitución formal del Congreso de los Diputados, el próximo 17 de agosto" y una vez designado el candidato propuesto por el jefe del Estado.