Iván Redondo, tras los resultados del 23J: "El PSOE ha resistido gracias al resultado de Salvador Illa en Cataluña"

Iván Redondo, consultor político y Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha vuelto a sumarse a la mesa de debate de Antena 3 Noticias en el análisis de los resultados de las elecciones generales de este 23J. El Partido Popular ha sido el más votado y ha obtenido 136 escaños por los 122 del PSOE, los 33 de Vox y los 31 de Sumar.

"El PSOE ha aguantado gracias a los grandes resultados del PSC"

En cuanto a los resultados electorales de este domingo lo más destacable es la poca diferencia de escaños entre PSOE y PP, algo que prácticamente ninguna encuesta pudo prever. La pregunta de por qué Sánchez ha vuelto a aguantar según Redondo es "gracias a Salvador Illa y la campaña del diputado en Cataluña, dónde los socialistas han arrasado".

El licenciado en Humanidades y Comunicación hizo hincapié durante toda la noche "en los últimos 15 escaños que se iban a repartir y que iban a ser decisivos", justo cuando quedaba entre un 15 y un 20% de escrutinio apuntó las opciones de gobernabilidad que ofrecían los resultados: "Creo que el PSOE seguirá gobernando".

"Sumar también ha aguantado, no se entiende este resultado sin el PSC"

También ha querido recalcar la importancia de sondeos y encuestas, aunque esta vez no han sido ni mucho menos exactas: "Ninguna encuesta predijo el resultado final de estas elecciones generales, incluso Sumar ha resistido a Vox y me reafirmo en que el PSC se ha disparado en Cataluña, no se pueden entender los resultados de los socialistas sin los escaños del Partido Socialista Catalán".

¿Qué ha fallado en el PP?

Redondo, sobre el resultado inesperado para el PP, ha detallado una de las razones por las que la fuerza conservadora no ha obtenido los resultados esperados: "Al PP le ha fallado Cataluña, Navarra y Canarias", estos dos últimos incluso podrían ser socios de Gobierno si los necesitara, que no es el caso.

"Junts es la llave del gobierno"

¿Cómo podría formar gobierno el PSOE? "Junts per Catalunya (7 escaños y le daría la mayoría a Sánchez) será la llave del gobierno para el PSOE, imagino que se conseguirá la investidura del PSOE pero si no se pone de acuerdo con Junts podríamos ir a unas segundas elecciones", explicó Iván Redondo.

'Gana' el PP pero Sánchez podrá volver a gobernar

La noche electoral ha sido de las más igualadas y emocionantes que se recuerdan en los últimos años; el PSOE arrancó en cabeza, no por más de 5-6 escaños, y a medida que el escrutinio avanzaba el PP se fue acercando, justo a la mitad se puso por delante y fue en la recta final cuando cogió mucha carrerilla, eso sí, insuficiente (12-14 escaños arriba). Vox y Sumar también estuvieron muy parejos. Lo que se empezó a ver desde el principio es que el PP se despidió de la mayoría absoluta muy pronto, y el apoyo de Vox (sumando los dos posibles de Coalición Canaria y UPN) ni se acercaba a la mayoría (176). Algo que las fuerzas de izquierda/independentistas sí se espera que puedan conseguir (Bildu, ERC, PNV...).