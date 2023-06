Gabriel Rufián: "No es que Pedro Sánchez cambie de opinión, sino que Esquerra Republicana le obliga"

Este martes por la noche todos los focos se centraban en una entrevista. Pedro Sánchez acudía a 'El Hormiguero'. El líder del PSOE respondió a todo y se movió como pez en el agua durante la hora que duró el programa. Hubo un momento en el que Pablo Motos le preguntó al presidente si iba a permitir un referéndum en Cataluña, a lo que respondió muy contundente que no, que eso "no cabe" en la Constitución. Ante esto, se ha molestado su socio de ERC.

Gabriel Rufián habla: "yo lo que le puedo decir a todo el mundo es que hay un montón de cosas que Pedro Sánchez no quería hacer, que decía que eran imposibles y no se iban a hacer y que se han hecho gracias a que Esquerra Republicana le ha obligado. No es que Pedro Sánchez mienta, no es que Pedro Sánchez cambie de opinión, sino que Esquerra Republicana le obliga".

Votar a ERC servirá para "obligar a que haga cosas el progresismo español", dice Rufián

El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha dicho este martes que votar a los republicanos en las próximas elecciones generales servirá para "exigir y obligar a que haga cosas el progresismo español", así como para hacer avanzar al independentismo y a Catalunya. Se ha pronunciado de esta manera en una rueda de prensa junto con la número dos al Congreso por Barcelona, Teresa Jordà, y otros miembros de la candidatura, donde han presentado los carteles y el lema de campaña del partido para el 23: '¡Defiende Catalunya!'.

A su vez, Rufián defiende que votar a ERC "significa combatir el fascismo", mientras que avisa que lo que puede venir después del 23J es un gobierno de derecha y ultraderecha, tras lo que ha añadido de textualmente que para pararlos no sirve una izquierda de mentira. "Siempre se dice que las elecciones son una fiesta de la democracia. Estas elecciones es probable que no sean ninguna fiesta, es bastante probable que tengan que ser una barricada de resistencia", pronostica.

De cara a una hipotética nueva investidura del líder del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el republicano avisa de que solo lo permitirán "si eso significa defender Catalunya, su lengua, sus servicios, sus infraestructuras, su gente y su libertad", que asegura que es a lo que se han dedicado durante estos cuatro años de legislatura. Además, ponen en valor lo que ERC ha conseguido negociando con el Gobierno e insta a quien le parezca insuficiente a ayudar a los republicanos: "Que nos ayude, que deje de comentar la jugada desde la tribuna", ha dicho en referencia a Junts y la CUP.