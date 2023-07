Felipe González apuesta por que gobierne la lista más votada ante un posible "bloqueo político" tras el 23J

La situación política que atraviesa España a escasos 20 días de unas elecciones generales insólitas por celebrarse en mitad del verano se centra en acuerdos, pactos y largas horas de negociaciones que terminan en un bloqueo difícil de solucionar en muchas ocasiones. Es el caso de Extremadura, donde en un principio María Guardiola reprendía contra Vox para terminar pactando con ellos previsiblemente de forma oficial este sábado, cuando tendrá lugar el debate de investidura en esa comunidad. Felipe González, el expresidente socialista del Gobierno, ha querido analizar esta y otras cuestiones vinculadas al panorama actual lanzando una propuesta a todos los candidatos: que legisle la lista más votada tras los comicios por falta de consenso político.

González, "partidario" de "pactos de centralidad"

En el monográfico 'Pactar es progresar' del medio 'Nueva Revista', editada por la Universidad Internacional de La Rioja, González se muestra "partidario de los pactos, especialmente de los pactos de centralidad". Con estas opiniones, el socialista quiere hacer ver a los dos partidos mayoritarios que los acuerdos con fuerzas extremistas, estén a la izquierda o hacia la derecha, no llegan a ningún lado por lo que ejemplifica el buen funcionamiento de los pactos centralistas mencionando a países de América Latina y a EEUU. Así, culpa a las fuerzas mayoritarias españolas de actuar con incapacidad para cerrar las negociaciones y tener que recurrir a los extremos que "polarizan" la sociedad, según González. "Cuando estos pactos de centralidad desaparecen, el país se debilita, se polariza, pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y ahí es donde estamos", expone.

Denuncia que haya "bloqueo político"

Toda esta situación relatada por el que fue líder del Ejecutivo desde 1982 hasta 1996 se debe a un factor: el "bloqueo político". Tal y como manifiesta en este artículo, González dice que "los ciudadanos sienten un enorme alivio cuando ven que, en lugar de estarse peleando por cuestiones personales, por destruir al otro, los políticos se ponen de acuerdo", algo que no ocurre en el escenario actual y que preocupa al socialista. Así, proclama la "importancia sistémica del PSOE en democracia", solicitando la necesidad de mantenerse al nivel para preservarla. En ningún momento menciona a Pedro Sánchez, pero pide que este compromiso "merece la pena cuidarlo".

La propuesta de González: que gobierne la lista más votada

Por consiguiente, todo este complicado envoltorio difícil de solucionar por cuestiones ajenas al asunto político, según palabras de González, debe terminarse si hay acuerdo para que legisle la lista más votadas tras las elecciones generales. "Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto", mantiene. Una propuesta defendida también antes por Alberto Núñez Feijóo.

Pide que no desaparezca el compromiso con el que se creó el PSOE

Otro de los relieves expuestos por Felípe González en el artículo mocionado recién publicado hace referencia a los lazos históricos del Partido Socialista y a su permanencia en el futuro, pues recalca que no debe desparecer nunca el compromiso por el que se originó la formación. "Tenemos que renovar nuestra caja de herramientas, pero no podemos abandonar nuestra historia, porque eso significa abandonar nuestra identidad y de dónde venimos. Nuestro pasado condiciona nuestro futuro. Hay espacios para hacerlo", ha reflexionado.