Feijóo descarta un acuerdo con Vox en Extremadura: "No hay posibilidad por el momento"

Queda justo un mes para las elecciones generales del 23J. Un mes en el que el tablero político continúa moviéndose para cerrar acuerdos autonómicos tras los comicios del 28M.

En este contexto, el PP ha pactado con Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana. Allí, los 'populares' han cedido a la formación que dirige Santiago Abascal la vicepresidencia y dos consellerias. Misma sintonía han logrado en Aragón gracias a que el PP ha entregado la presidencia a Marta Fernández, que se ha convertido en la segunda presidenta de la cámara autonómica.

A pesar de las reticencias en Baleares, los 'populares' han decidido adjudicar a Vox la presidencia en el Parlament, que ha recaído en Gabriel Le Senne.

Sin acuerdo en Extremadura

No parecen tan claras, sin embargo, las alianzas PP-Vox en otras regiones como Extremadura, donde las negociaciones continúan encalladas.

En la región extremeña, María Guardiola ha apostado por blindar el liderazgo 'popular'. El problema es que sus líneas rojas han bombardeado cualquier pacto con los de Abascal. Sobre la situación, Feijóo también ha reconocido que existen "profundas discrepancias". "No hay posibilidad por el momento de conseguir un acuerdo", ha asegurado el presidente del partido.

Para el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, el modelo ideal de gestión es aquel en el que existen "gobiernos fuertes y sólidos sin intermediarios". Bajo esta premisa ha solicitado "a todos los españoles que quieran cambiar el sanchismo, el populismo y el independentismo" que le ayuden a conseguir un mandato con mayoría absoluta el próximo 23J. "Nosotros negociamos con la Constitución y con el Estatuto en la mano, manejamos y mantenemos nuestros compromisos electorales", ha señalado.

El mejor ejemplo de ese modelo al que aspira el mandatario se da en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha conseguido gobernar con mayoría absoluta. "Mi modelo es el de la mayoría de Madrid, de Galicia, de La Rioja, el modelo de las grandes victorias, ha sido así durante toda mi vida y así lo va a seguir siendo en lo que me quede de biografía política", ha defendido Feijóo.

¿Repetición electoral? Una realidad cada vez más cerca

Tampoco hay acuerdo en Murcia, donde el PP ha dejado directamente fuera de la Asamblea a los de Vox, que a su vez mantienen el "no" a la investidura de Fernando López Miras. En la región murciana la idea de una repetición electoral está a un paso de convertirse en realidad. "No tenemos otra opción que votar que no, ya se proponga López Miras o el candidato socialista", ha precisado el líder de Vox Murcia, José Ángel Antelo.