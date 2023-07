El diálogo entre una oveja y una cabra tras las elecciones del 23J, en la viñeta de Alfredo Boto

Después de la jornada de elecciones que se ha vivido este domingo, el ilustrador Alfredo Boto ha dejado su toque de humor ante este momento tan complicado para la política española.

Boto ha ilustrado cómo se sienten muchos españoles antes las promesas políticas y la confrontación constante entre los dirigentes de los partidos. A fin de cuentas, muchos sienten que los políticos no defienden del todo los intereses de la ciudadanía sino los suyos propios.

En esta ocasión, el artista ha usado unos tonos cálidos en marrón, naranja, gris y vainilla, representando un atardecer. En la ilustración aparecen una oveja y una cabra en un campo seco.

La viñeta explica esta situación mediante el diálogo de una oveja y una cabra. La oveja dice: “¿Sabes, Romualda? A mi eso de las elecciones me la refanfinfla, yo quiero un Gobierno que me garantice pastas a todo meter”, la ironía parece ya que pide pastas cuando el terreno está seco y no hay nada de hierba. Por la otra parte, la cabra le dice al otro animal: “Otra que se ha vuelto politóloga”, con esto, la cabra representa el hartazgo de algunos que ven como ciertas personas hablan como si ellos fueran el próximo presidente del Gobierno.