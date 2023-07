Los 6 momentos más buscados del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Feijóo: de los piolines al 'que te vote Txapote'

Este lunes se ha celebrado en Atresmedia el único 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de toda la campaña electoral de las elecciones generales de 2023. Moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor, el debate ha sido la ocasión perfecta para que ambos candidatos abordasen, a pocos días del 23J, los temas de sus respectivos programas electorales y que más preocupan a los españoles. Asimismo, los espectadores se mantuvieron muy activos en Google, donde se dispararon las búsquedas relacionadas tanto con el debate como con ambos candidatos y con las elecciones del próximo 23 de julio.

6 momentos clave del 'cara a cara'

El debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que fue muy bronco y estuvo repleto de reproches, dejó varios enfrentamientos y recriminaciones entre ambos contrincantes que dispararon sus búsquedas a través de Google.

Búsquedas en Google sobre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el 'cara a cara' | Google Trends

1. El 11M. Uno de los momentos del debate que dispararon las búsquedas sobre Feijóo se produjo a las 22:51 horas. En ese instante, Pedro Sánchez salió a defenderse de las reiteradas acusaciones de Feijóo llamándole mentiroso, para lo que aprovechó para sacar a colación el atentado del 11M para culpar directamente de mentiroso al Partido Popular.

"El señor Feijóo ha venido reiteradamente diciendo que yo miento. Mentir es el 11 de marzo de 2004 y vincularlo con ETA. Mentir es utilizar esa mentira para tratar de arañar unos votos y ganar unas elecciones el 11 de marzo de 2004. Mentir es sostener esa mentira a lo largo de los años, señor Feijóo, como hizo su partido después de la sentencia de la Audiencia Nacional. En noviembre de 2006, señor Feijóo, hubo un político español que se atrevió a decir lo siguiente de esta gran mentira del peor atentado en España y Europa que fue el 11M: 'La sociedad española está obsesionada con saber si ETA tuvo algo que ver con la masacre. Habrá que investigar nuevos documentos, puntos negros en los sumarios y la investigación judicial para determinar si existe o no relación de ETA o no con la matanza'. Esto, señor Feijóo, es mentir. ¿Sabe quién fue ese político? Usted", fueron las palabras de Sánchez.

2. 'Que te vote Txapote'. Tras las recriminaciones de Feijóo a Sánchez por los pactos y las concesiones que según él ha mantenido con los independentistas catalanes, el líder 'popular' le propuso la idea de que ni los que tengan delitos de sangre -en referencia a Bildu- ni de sedición -por Puigdemont- pueda presentarse a las elecciones.

Fue entonces, en torno a las 23:05 horas, cuando Sánchez contratacó mencionando a Vox: "Al final con esto del sanchismo lo que demuestran es que PP y Vox son lo mismo". Ello antes de hacer referencia al eslogan de Txapote y amonestar al PP por su actitud al respecto: "Han llegado ustedes incluso a decir esta maldad del 'que te vote Txapote'. Eso es lo que dicen dirigentes del Partido Popular y dirigentes de Vox con una sonrisa. Se hacen camisetas con el 'que te vote Txapote' y lo que ha dicho la hermana de uno de los asesinados por ese vil criminal, Consuelo Ordóñez, en un un tuit es lo siguiente, espetándoselo a dirigentes del Partido Popular: 'Sabéis que hemos manifestado desde hace meses lo doloroso que nos resulta ese repugnante eslogan, pero, a sabiendas de nuestro dolor, lo volvéis a repetir. ¿Os gustaría que se pusiera de moda un eslogan con el nombre del asesino de vuestros padres y hermanos? No tenéis vergüenza'. Esto, señor Feijóo, es lo que dicen sus dirigentes. Usted tiene hoy aquí una gran oportunidad, y es decir que condena ese grito", expresó Sánchez.

3. Gestión pública. La gestión pública también sirvió de pretexto para que ambos líderes políticos se lanzaran más acusaciones, especialmente de Feijóo hacia Sánchez. En esta línea, le ha culpado (a las 23:25 horas) de invadir las instituciones: "Lo que no puede usted, señor Sánchez, es invadir las instituciones y poner un Tezanos en cada institución. Ya tenemos el del CIS, que es suficiente", criticó el dirigente del PP.

"¿Era usted muy experto en temas de Correos cuando le nombró Aznar?", le respondió el jefe del Ejecutivo, a lo que el expresidente de la Xunta de Galicia le censuró lo siguiente: "Dejé a Correos saneado y usted va a dejar Correos con 1100 millones de pérdidas. Hable usted con los sindicatos de Correos para que le digan cómo está usted gestionando la empresa pública postal".

4. Piolines. El momento de los 'piolines', a las 23:36 horas, acabó convirtiéndose en uno de los más buscados en Google: el líder del Partido Popular acusó a su contrincante de haber llamado 'piolines' a la Policía Nacional. "Usted nos ha mentido en política interior y en política exterior. Ha llamado usted 'piolines' a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha llamado usted 'piolines' a la Policía Nacional y yo lo que voy a hacer con la Policía Nacional y la Guardia Civil es cumplir el incremento retributivo acordado. Para los insultos ya está usted", le ha expresado Feijóo a Sánchez.

5. Pacto PP-Vox. El pacto entre ambas formaciones apareció en varias ocasiones en el debate. A las 23:36 horas, Sánchez volvió a hacer referencia a él, aunque en esta ocasión poniendo la óptica desde el lado europeo. Y es que el líder de la Moncloa quiso recalcar la preocupación desde la que la Unión Europea observa un posible pacto entre los partidos de Feijóo y Santiago Abascal: "En estas elecciones se decide el futuro de España, pero también el futuro de Europa. Hoy estamos a la vanguardia del compromiso europeo, y créame si se lo digo que en Bruselas están francamente preocupados por un gobierno del Partido Popular con Vox. Están francamente preocupados", expresó el político socialista.

6. Falcon. No podía faltar en el debate las referencias al Falcon. Al respecto, Pedro Sánchez ha salido a defenderse sobre el uso del Falcon de la siguiente forma: "Me llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el Falcon. ¿Y saben por qué lo hacen? Lo hacen porque no tienen absolutamente nada que criticar al Gobierno de España. Dado que me lo critican, me parece importante explicar a los ciudadanos españoles de qué va esto del Falcon". Ahí, ha tirado de historia para poner el foco sobre el Gobierno de Aznar: "Los primeros Falcon del Grupo 45 los adquirió el Gobierno de Felipe González entre el año 88 y el 91 del siglo pasado. Pero realmente fue el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien compró tres Falcon por valor de 76 millones de euros hace 20 años y no ha habido ninguna compra posterior. Después del señor Aznar, ningún presidente del Gobierno ha comprado Falcon, ni el señor Zapatero, ni el señor Rajoy, ni por supuesto yo. Imagínese si yo compro tres Falcon por 76 millones de euros lo que estaría diciendo hoy aquí". Para concluir el asunto, Sánchez ha diferenciado entre su último viaje en Falcon a Kiev para apoyar a Ucrania frente a Rusia y el viaje que realizó Aznar para unirse a la Guerra de Irak: "El tema no está en quién compra los Falcon, ni tampoco cuáles son los viajes oficiales, que, lógicamente, hacen todos los presidentes en Falcon. La diferencia está en dónde y para qué se viaja en Falcon".

Sánchez, más buscado que Feijóo

Los candidatos de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones generales han visto cómo sus búsquedas en Google han crecido desde el inicio de la campaña del 28M (aquí puedes descubrir las preguntas que más se buscan en Google sobre Santiago Abascal, líder de Vox). Y entre ellos se encuentran los dos protagonistas de este 'cara a cara': Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Comparativa de búsquedas en Google entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante el 'cara a cara' | Google Trends

El enfrentamiento dialéctico del debate entre el dirigente socialista y el 'popular' se trasladó también a la red en forma de búsquedas. Allí, en el escenario digital, el volumen de resultados de búsquedas se ha mantenido a lo largo de la última semana muy parejo. Aún así, Sánchez se sitúa por encima en este particular 'versus': el actual presidente del Gobierno acapara el 54% de las búsquedas frente al 46% del líder de la oposición.

También a lo largo del mismo día del 'cara a cara' -lunes 10 de julio- el interés de búsqueda de Pedro Sánchez ha sido superior al de Feijóo en la mayoría de tramos horarios. Y en lo que a regiones se refiere, Sánchez fue más buscado que Feijóo en todas las comunidades autónomas.

Pero el PP supera al PSOE

Sin embargo, muy diferente es el escenario si nos referimos a partidos políticos. Y es que aquí, la formación dirigida por Feijóo superó claramente a la de su rival. De hecho, prácticamente le duplica en nivel de búsquedas a lo largo de la última semana (desde el 3 de julio): un 67% de búsquedas para el PP frente al 33% del PSOE. Además, en todas las comunidades el tema 'Partido Popular' ha sido más buscado que 'Partido Socialista Obrero Español'.

Comparativa de búsquedas en Google entre PP y PSOE durante el 'cara a cara' | Google Trends

En lo referente al 10 de julio, día del debate, se dio una situación inversa a la de la comparación Sánchez-Feijóo: el interés de búsqueda de PP fue superior al de PSOE en casi todos los tramos horarios.

¿Y qué es lo que buscaron los españoles?

Preguntas más buscadas en Google sobre el PP durante el 'cara a cara' | Google Trends

La siguiente lista muestra por orden las consultas de búsqueda más populares (sobre 'PP'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Qué votó el PP en la ley de las pensiones? (+1840%)

2. ¿Qué propone el PP? (+880%)

3. ¿Qué defiende el PP? (+530%)

4. ¿Quién es el presidente del PP? (+430%)

5. ¿Qué promete el PP 2023? (+330%)

Preguntas más buscadas en Google sobre el PSOE durante el 'cara a cara' | Google Trends

La siguiente lista muestra por orden las consultas de búsqueda más populares (sobre 'PSOE'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? (+1820%)

2. ¿Qué significa PSOE? (+140%)

3. ¿Dónde se une PSOE con Vox? (+550%)

4. ¿Desde cuándo gobierna el PSOE? (+110%)

5. ¿Qué ha mejorado el PSOE? (+330%)

El debate en sí también generó expectación entre los ciudadanos, que no dudaron en acudir a Google para consultar quién iba a ganar el 'cara a cara'.

Preguntas más buscadas en Google sobre el 'cara a cara' durante el debate | Google Trends

La siguiente lista muestra por orden las consultas de búsqueda más populares (sobre 'elecciones'), acompañadas del porcentaje de aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo:

1. ¿Quién va ganando el debate?

2. ¿Quién es txapote?

3. ¿Cuánto durará el debate?

4. ¿Quién se presenta a las elecciones?

5. ¿Quién gana el Cara a Cara?

Programa electoral, debate, votar...

También se han contabilizado las búsquedas relacionadas con términos clave relacionados tanto con el 'cara a cara', en particular, como con las elecciones, en general.

Entre las consultas más buscadas sobre 'debate' destacan aquellas que tienen que ver con el horario del encuentro entre Sánchez y Feijóo, como '¿A qué hora empieza el debate?', 'Hora del debate en Antena 3' o 'Hora del debate de hoy', además de con la 'duración del debate'. A estas se añaden aquellas implicadas en la manera en dónde ver el 'cara a cara': 'Debate electoral en directo' o '¿Dónde ver el debate electoral?'.

El término 'programa electoral' también se coló entre los más buscados de la jornada, aunque destaca que no fueran precisamente los de PP y PSOE los que más se querían conocer: 'programa electoral de Vox' y 'programa electoral de Sumar' superaron en búsquedas a los anteriores -y, entre ellos dos, 'programa electoral del PP' obtuvo más búsquedas que 'programa electoral del PSOE'.

Como no podía ser de otra manera, el término 'elección' también estuvo presente en las búsquedas de los españoles con cuestiones como '¿Hasta qué hora se puede votar?', '¿Cómo saber si estoy convocado para una mesa electoral?', '¿Cuándo son las elecciones en España?', o relacionadas directamente con el debate, como 'Debate elecciones generales'.

De la misma manera, la preocupación de los votantes por 'votar', que lleva presente desde hace semanas, hizo también acto de presencia en las búsquedas. Así, se sucedieron cuestiones como 'si no voto, ¿dónde va mi voto?', 'cambiar la dirección del voto por correo', ¿cómo funciona el voto por correo en España?', 'votar por internet', 'procedimiento del voto por correo', '¿cómo saber dónde tengo que votar?', '¿hasta qué hora se puede votar?', '¿cuánto tarda en llegar el voto por correo?', 'solicitar el voto por correo con certificado digital', '¿cómo se vota por correo?', 'voto por correo con certificado digital', '¿hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo?' o '¿cuándo se vota?'.

Un bronco debate lleno de reproches

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han enfrentado en el debate 'cara a cara' de Atresmedia durante 100 minutos que se han estructurado en cuatro bloques:

Economía (abierto por Pedro Sánchez)

(abierto por Pedro Sánchez) Política social e Igualdad (abierto por Alberto Núñez Feijóo)

(abierto por Alberto Núñez Feijóo) Pactos y Gobernabilidad (abierto por Pedro Sánchez)

(abierto por Pedro Sánchez) Políticas de Estado, Institucionales e Internacional (abierto por Alberto Núñez Feijóo)

Ambos se han enfrentado durante casi dos horas entre interrupciones, acusaciones y quejas que han dado un ritmo frenético a un 'cara a cara' en el que no han estado de acuerdo en casi nada.

Los 'minutos de oro' de Sánchez y Feijóo

Una vez concluidos los cuatro bloques mencionados, el encuentro ha concluido con un minuto de cierre final para cada candidato, un 'minuto de oro' en el que Sánchez y Feijóo han realizado una exposición libre a cámara y sin interrupción de su contrincante. En este caso, y tal y como se decidió por sorteo, ha empezado el candidato del PSOE y lo ha cerrado el del PP.

El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez ha aprovechado su minuto final durante el 'cara a cara' para pedir a los electores el voto con "confianza" y "esperanza". En este sentido, el actual presidente del Gobierno ha señalado que, en caso de ganar el Partido Popular las elecciones, los españoles pueden entrar en un "túnel del tiempo tenebroso": "Este 23J nos jugamoss si España continúa avanzando como ha hecho en estos últimos 40 años o nos meten el señor Abascal y el señor Feijóo en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos", ha manifestado. Puedes ver aquí el 'minuto de oro' completo de Sánchez.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en su 'minuto de oro' del debate que en las elecciones del 23J busca "una mayoría fuerte sin necesidad de contar con los extremos", lo que considera que "es fundamental para avanzar". Además, ha asegurado que escuchará los problemas de los ciudadanos y que cumplirá con su programa, con su compromiso y con sus principios, recordando que obtuvo cuatro mayorías absolutas en Galicia. "Le puedo asegurar que pretendo ser un político útil y de sus ilusiones, quiero ser el presidente del Gobierno y, si acuden a votar, habrá un cambio político en España", ha sentenciado. Puedes ver aquí el 'minuto de oro' completo de Feijóo.

Un interés histórico

La realidad refleja que todo lo relacionado con las elecciones está 'triunfando' en cuanto a búsquedas se refiere. Es más, si las elecciones municipales y autonómicas del 28 de marzo se convirtieron en las más 'buscadas' en Google desde 2004 (primer año del que se tienen registros), estas del 23J, a las que todavía les quedan dos semanas por celebrarse, ya se han hecho con el segundo puesto y van camino, con total seguridad, de liderar el podio. Puedes consultar cómo se han disparado las búsquedas sobre 'elecciones' en el siguiente enlace.

Evolución de las búsquedas en Google sobre 'elecciones' desde 2004 | Google Trends

Y no solo el término 'elecciones' es el que preocupa e interesa a los ciudadanos, sino también todo lo que las envuelve. Así, el crecimiento de búsquedas sobre cuestiones relacionadas ha experimentado un notable crecimiento desde el comienzo de la campaña del 28M -que arrancó el 12 de mayo- y, aún más, tras el anuncio del adelanto electoral de Sánchez. Saber qué ocurre si te toca ser mesa electoral si estás de vacaciones, a qué hora abren los colegios electorales o cómo pedir elvoto por correo han protagonizado las conversaciones de los votantes.

Este artículo es una colaboración de Antena 3 Noticias con Google Trends sobre las búsquedas relacionadas con las elecciones generales del 23J.