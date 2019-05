JxCat planta al resto de candidatos en TV3 tras el veto de la Junta Electoral

El debate de candidatos europeos de TV3 ha comenzado con seis representantes pero pronto ha quedado reducido a cinco, ya que el designado de urgencia por JxCat, Aleix Sarri, ha abandonado el plató tras denunciar el veto de la Junta Electoral Central a Oriol Junqueras (ERC) y Antoni Comín (JxCat).

El elenco del debate de este martes por la noche ha estado en el aire hasta el último momento, pendientes de si Instituciones Penitenciarias y la Junta Electoral Central autorizaban la participación por videoconferencia desde la cárcel de Oriol Junqueras, cabeza lista de ERC, y de Antoni Comín, dos de JxCat, desde Bélgica.

Finalmente la JEC ha denegado la participación de ambos, por lo que JxCat ha designado al número 7, Aleix Sarri, y ERC a su número tres, Jordi Solé. Al inicio del debate, el moderador Xavier Coral ha dado la palabra a Solé, Sarri y al resto de candidatos: Ernest Urtasun (comunes), Javi López (PSC), Esteban González Pons (PP) y Jordi Cañas (Ciudadanos), todos hombres, para una primera intervención. Solé, que ha hablado el primero, ha remarcado que quien debería estar en el debate por parte de ERC es Junqueras y ha denunciado que Instituciones Penitenciarias y la JEC le hayan querido "silenciar". Cuando ha llegado el turno de Sarri, ha dedicado su tiempo a denunciar la "violación de derechos" por parte de la JEC y ha añadido, para sorpresa de todos: "No participaremos del debate, nos vamos del plató para no normalizar la represión".

Después de la marcha de Sarri, Urtasun ha considerado "una anomalía que personas con sus derechos políticos reconocidos" no hayan podido intervenir en el debate.

En cambio, González Pons, número dos de la lista del PP, ha criticado el "espectáculo lamentable" protagonizado por Sarri. "Puigdemont es especialista en huir y dejar a ERC sola ante el peligro", ha sostenido el popular, que ha equiparado al expresidente catalán con "un personaje de Star Trek" porque "solo habla a través de una pantalla".

Cañas, por su parte, ha celebrado la decisión de la JEC y ha aplaudido que no estén en el plató los que dieron "el golpe de Estado que fracasó en 2017". López ha pedido aparcar el 'procés' y debatir sobre cuestiones como igualdad, cambio climático o feminismo, ya que son esas las cuestiones que se decidirán en la Unión Europea y no el devenir de "las relaciones entre Cataluña y España".

El 'minuto de oro' grabado de Oriol Junqueras Pese a no haber podido participar en el debate, la dirección de TV3 ha accedido a la petición de ERC de emitir durante el 'minuto de oro' final del debate un mensaje grabado de Oriol Junqueras desde la cárcel, en el que ha prometido no "acobardarse nunca" y ha zanjado: "Ganaremos. No tengáis ninguna duda".

En cambio, la dirección de TV3 ha rechazado emitir al término del debate un mensaje grabado de Puigdemont que había dejado Sarri antes de abandonar el plató. La cadena, no obstante, lo emitirá en otros espacios informativos. La España "en blanco y negro".

Así, los candidatos de comunes y PSC se han enzarzado con el de Cs después de que López haya asegurado que el 28A "salió derrotada la España en blanco y negro". Una valoración que Urtasun ha suscrito: "Siento repetirle al señor Cañas que la España en blanco y negro de su acuerdo en Andalucía con Vox salió derrotada en las urnas".

Cañas ha negado que gobiernen con Vox y ha contraatacado a Urtasun acusándole de compartir el "antieuropeísmo" de la dirigente de extrema derecha francesa Marine Le Pen. Y a López, Cañas le ha recalcado que "la única España en blanco y negro es la de los golpistas, que son vuestros socios de Gobierno, los que votaron a -Pedro- Sánchez y con los que vais a volver a gobernar".

A vueltas con el nacionalismo González Pons ha asegurado que "el nacionalismo es el enemigo de la UE", una idea que ha apuntalado Cañas avisando de que una de las mayores amenazas para Europa es el "nacionalpopulismo" que a su entender representan las formaciones independentistas.

El aspirante de Cs ha acusado a los independentistas de querer "levantar fronteras" y ha denunciado que los "principales grupos" de la Eurocámara han coincidido en tachar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "racista", según ha dicho. Ante esas acusaciones, el republicano Jordi Solé ha replicado que "el nacionalismo de Estado puede ser peligroso cuando toma una versión extrema, cuando por una razón de Estado pasa por encima de los derechos fundamentales, políticos y civiles"

El catalán como lengua oficial de la UE Urtasun ha abogado por que el futuro Gobierno del PSOE, en el que quiere influir Podemos, pida "definitivamente" que el catalán sea lengua oficial en las instituciones europeas.

Una idea que ha suscrito López, recordando que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya trabajó en esta línea, González Pons, partidario de incluir "el catalán y el valenciano", e incluso Cañas, aunque ha puntualizado que los derechos lingüísticos deben ser "para todos", también para los castellanohablantes de Cataluña que quieren enseñanza en castellano.