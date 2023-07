Roberto Brasero y su (no tan) buena noticia: adiós a "las noches infernales", pero "entramos en canícula"

Vaivén de temperaturas este fin de semana. El sábado refresca -¡y es noticia!-, salvo en el Mediterráneo, donde las temperaturas van a ser más altas. Y el domingo, a la inversa: bajarán en el este y volverán a subir en el resto de España. Y a partir de ahí, más calor en toda España para la semana que viene. No será ola de calor, sino la canícula: entramos en el periodo del año con las temperaturas más altas.

El sábado, una excepción

Un frente que ha entrado por Galicia irá recorriendo el norte durante el sábado. Se nublarán los cielos de nuevo, radiantemente despejados durante este viernes, y caerá alguna llovizna que no debería durar mucho. Lo que más se notará será la bajada de temperaturas, que pueden caer hasta 10ºC de golpe en zonas de la mitad norte peninsular.

En Pamplona la máxima será de 28ºC después de los 38ºC de este viernes; en Bilbao y Santander se quedarán en 22ºC. Más llevadero será el calor en Madrid y Castilla-La Mancha, por debajo de los 35ºC; y en el Guadalquivir todavía se podrá llegar a los 38ºC.

Los vientos de poniente en cambio elevarán las temperaturas en el Mediterráneo con un sábado más caluroso en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y costas del sur de Andalucía. En Málaga la máxima será de 36ºC y en Murcia capital de casi 40ºC. Elevadas serán también el sábado las temperaturas en las Islas Baleares. En Canarias, sin embargo, abandonarán el sábado las temperaturas excesivamente altas, aunque seguirán llegando a 30ºC en Santa Cruz de Tenerife y 34ºC en medianías de Gran Canaria. Pero ya sin noches tan infernales como las que han tenido.

Se podrá dormir mejor

Las temperaturas nocturnas bajarán ya esta próxima madrugada y no deberían repetirse los 40ºC que hemos tenido durante las dos anteriores primero de manera puntual en La Aldea de San Nicolás con un pico máximo de 41ºC a la una de la madrugada, pero luego de manera sostenida a la noche siguiente en Tasarte, donde no bajaron de los 40ºC durante varias horas seguidas. Temperaras nocturnas realmente inusuales.

Este fin de semana se podrá dormir mejor también en la Península con un descenso de las mínimas durante el sábado y, sobre todo, en la noche del sábado al domingo, salvo en el sureste español y Baleares, que es donde seguirán viviendo noches tropicales o incluso tórridas con mínimas por encima de los 25ºC.

Quincena calurosa

Y es que hemos terminado esta ola de calor de julio, pero entramos en la canícula, que ese periodo del año el que lo normal es que haga mucho calor. Y así se va a comportar este año también: con temperaturas elevadas, pero quizá sin olas de calor. Así se desprende de los mapas de anomalías que acaba de publicar el Centro Europeo de Previsión.

La semana que viene se inicia con temperaturas muy altas de nuevo en el este y sur de España. La situación es similar a la que hemos vivido esta semana, pero parece que el tercio norte y oeste peninsular no estaría tan afectado y por tanto no serían tantas las zonas en aviso y, por ello, no hablaríamos técnicamente de ola de calor. Pero los 40ºC en algunas zonas y hasta los 44ºC en puntos del este son muy probables que los volvamos a ver a comienzos de la semana que viene. Y para las otras semanas este pronóstico no aprecia ninguna anomalía significativa.

Las temperaturas estarían en el rango de las normales para esas fechas. Aunque ya sabemos, como contamos este jueves, que lo normal en estas fechas es que haga mucho calor: entramos en la canícula.