Roberto Brasero avanza el tiempo del fin de semana: "Muchísimo frío pero sin lluvia"

La borrasca Juan ha llegado con lluvia y nieve, como estaba previsto, y este sábado se marchará dejándonos mucho frío. Es la borrasca que cierra esta racha de tres que hemos tenido esta semana y también la más activa: aún quedan algunas horas de fuertes precipitaciones y temperaturas más bajas.

Todavía durante la tarde del viernes tendremos lluvias y nevadas, si bien se espera que la borrasca se vaya desplazando poco a poco hacia el este y por lo tanto en el oeste peninsular las precipitaciones ya irán siendo más débiles. Por tanto, ya a partir de las 18:00 horas debería llover menos en el oeste de Andalucía y Extremadura, donde hemos tenido acumulados importantes que han causado algunos problemas o pequeñas inundaciones como ha ocurrido en Badajoz. En estas zonas irá lloviendo menos y en Madrid o Castilla La Mancha todavía lo puede hacer hasta el final del día, y podría continuar hasta la madrugada en Cataluña.

Pero además de lluvia o tenemos también nevadas, al sumarse a la borrasca ese aire frío que ha ido entrando por el norte a lo largo del día como explicábamos el jueves y esas nevadas también van a seguir algunas horas más e incluso podrán llegar a zona más bajas ya que al avanzar el aire frío va bajando la cota.

Puede nevar ya a cualquier cota ,por ejemplo, en las provincias de Ávila, Segovia y Soria donde los avisos por nevadas son de nivel naranja y se van a mantener hasta las 21:00 horas. Más nevada también para la sierra de Madrid y serranía de Guadalajara, y en Aragón, donde va bajando la cota y sigue llegando precipitación así que las nevadas podrían seguir en Zaragoza, en la zona de la ibérica, donde se espera nieve a cualquier cota con importantes acumulaciones a partir de los 600 metros de altitud.

Fin de semana de sol y más frío

En todas estas zonas ya en la madrugada no se esperan nevadas y en la parte más oriental de la misma incluso podríamos tener los cielos despejados, lo que hará que se puedan desplomar las temperaturas hasta los -14º en la provincia de Soria. La AEMET ya ha activado avisos de nivel rojo (el máximo nivel de aviso) por temperaturas mínimas en la provincia de Soria.

Las heladas se extenderán por la mayor parte de la mitad norte peninsular y desde bien temprano: a las 23:00 horas ya podríamos tener temperaturas bajo cero y a lo largo de la madrugada irán bajando más para despertar el sábado con un paisaje helado en la mitad norte y más frío que estos días atrás en la mitad sur.

Con mucho frío viene el fin de semana –el domingo un poco menos- pero ya sin lluvias ni nevadas. Todavía este sábado vamos a tener nubes en el Mediterráneo con cielos posibles precipitaciones débiles al principio del día en el sureste y más probables en Baleares con algunas tormentas. Las nubes pueden llegar hasta el centro peninsular, pero no va a ser un día como el de hoy, y al final del día se nublará en Galicia que es donde hoy, por cierto, está luciendo el sol. Y sol tendremos mañana en el resto de España y en más zonas incluso el domingo. Las temperaturas mañana por la tarde serán más bajas que las de hoy en Murcia, Comunidad Valenciana y este de Andalucía y subirán respecto a las de hoy en el Cantábrico. Las máximas no pasarán de los 4º en Burgos o en Palencia pero es que en Soria podrían quedarse en ¡1º de máxima!

Y es que costará remontar desde esos 14 bajo cero previstos que, de cumplirse, sería la temperatura más baja en la capital soriana desde hace casi 40 años ya que en 1986 registraron los -14º en febrero, y aun así no sería récord porque aquel 17 de diciembre de 1963 llegaron a 15 bajo cero en Soria capital. Todavía el domingo tendremos heladas pero ya no tan fuertes ni en tantas zonas. Quizá lo más llamativo es que el domingo por la tarde ya volverán a subir las temperaturas en toda España. Domingo soleado -salvo en Galicia que se puede nublar- y con menos frío en general. Y menos aún hará la semana que viene

La última borrasca

Tras el paso de la borrasca Juan, que como hemos dicho se irá alejando ya de España durante esta próxima madrugada, no vemos ninguna otra que venga detrás. Ni para el fin de semana ni posiblemente la semana que viene. Y no solo eso: los mapas de anomalías de AEMET nos indica que sería una semana con menos lluvias de lo habitual y con temperaturas más elevadas de las que corresponden para la fecha… y las semanas siguientes también. Me resisto a creer el que el invierno se acabe tan pronto pero desde luego, a juzgar por este pronóstico, lo que le queda al mes de enero no parece para nada un tiempo invernal. A mediados de la semana que viene estaremos hablando otra vez seguramente de lo altas que estarán las temperaturas en buena parte de España.